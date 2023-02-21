بعد محرز.. فيلم وثائقي عن بن ناصر

تعمل إدارة نادي ميلان آسي بطل إيطاليا حاليا على إنجاز فيلم وثائقي، حول لاعبها الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر.

وبِهذا الصّدد، أوفدت إدارة الميلان فريق التصوير إلى بلدية آرل بِالجنوب الشرقي الفرنسي، الإثنين.

ومعلوم أن إسماعيل بن ناصر أبصر النّور بِبلدية آرل، في ديسمبر من عام 1997.

وقبل بن ناصر، عرضت إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الثلاثاء، شريطا وثائقيا عن لاعبها الدولي الجزائري رياض محرز.

في سياق آخر، عاد بن ناصر، الثلاثاء، إلى أجواء التدريبات الميدانية. بعدما كان يكتفي بِإجراء مران خفيف داخل القاعة.

وكان متوسّط الميدان الدولي الجزائري يشكو إصابة عضلية على مستوى الساق، تعرّض لها في الـ 30 من جانفي الماضي، وأبعدته عن المنافسات الرّسمية.