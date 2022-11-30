«95 بالمائة من نسبة الجاهزية في انتظار اللمسات الأخيرة»

البطولة الإفريقية لكرة القدم للمحليين 2022:

أكدت اللجنة المنظمة للبطولة الإفريقية لكرة القدم للمحليين-2022 (المؤجلة إلى 2023)، المقررة بالجزائر في الفترة ما بين 13 جانفي إلى 4 فيفري 2023، أن نسبة الجاهزية تفوق الـ95 بالمائة، في انتظار بعض اللمسات الأخيرة لإنجاح الحدث الكروي القاري .

وأوضح رئيس اللجنة، رشيد أوكالي، خلال جلسة استماع مع لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي للمجلس الشعبي الوطني، قائلا: “في ما يخص المنشآت، يمكن القول إنها بلغت أو فاقت نسبة جاهزيتها 95 بالمائة ولم تبق سوى بعض اللمسات الأخيرة، لاسيما بملعب عنابة الذي سيكون جاهزا خلال الأيام القليلة المقبلة».

كما أكد من جهته عضو اللجنة ومستشار وزير الشباب والرياضة عامر منسول أن “ملاعب قسنطينة، براقي ووهران جاهزة فيما يتواجد ملعب عنابة في آخر اللمسات. كما تم تجهيز كل مدينة معنية بالتنظيم بثلاثة أو أربعة ميادين للتدريب منها معشوشبة طبيعيا، ومنها مهجنة». من جانب آخر، أفاد أوكالي بأن “الأندية المحلية التابعة للمدن التي ستحتضن الحدث الكروي القاري، ستلعب مباراة واحدة في الملاعب المعنية بالحدث، بغية تجريب جاهزيتها، فضلا عن آخر مقابلة ودية يخوضها المنتخب المحلي مطلع يناير القادم بأحد هذه الملاعب».

وردا على أسئلة أعضاء لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي، كشف ذات المسؤول أن «مبلغ تنظيم المنافسة بشكل تقريبي بلغ 2 مليار و600 مليون دينار جزائري». وفي ما يخص التذاكر ودخول الأنصار، طمأن ذات المسؤول قائلا: “لن يكون هناك إشكال خلال عملية دخول الأنصار، بما أن التذاكر ستكون من نوعية عالية الجودة لتفادي التزوير، والتسجيل يكون عبر أرضية الكترونية، ومن لا يمتلك تذكرة فلن يسمح له بلوغ الملعب ويعود أدراجه من مسافة بعيدة عن المنشأة الرياضية».

وحول تقنية الفيديو المساعد الـ»فار»، فقد “تم اتباع دفتر الشروط المعمول به من طرف الكونفدرالية الإفريقية، إضافة إلى جلب شركة أوروبية لتوفير أحسن جودة، وهذه التقنية ستتوفر في جميع اللقاءات بمعدل 17 كاميرا في كل مباراة». وحول الإخراج التلفزيوني، فقد أفاد أوكالي بأنه “تم جلب معدات من شركات عالمية من أجل تقديم صورة عالية الجودة».

ومن جهته أخرى، قال المتحدث إن مباريات الدور ربع النهائي ستقام في ملاعب المدن الأربعة، فيما يقام الدور نصف النهائي بمدينتي الجزائر ووهران. وأفاد رئيس اللجنة أن “كل الظروف مهيأة كالفنادق، الإطعام، النقل، المخصص للوفود ووسائل الإعلام وحتى الأنصار المتوافدين إلى الملاعب، حيث سيوفر الولاة كل الظروف الضرورية، فضلا عن تسخير200 عنصر متطوع لإنجاح الحدث”. وفي الشق الصحي، “فستكون هناك إجراءات منذ وصول الوفود إلى المطار من خلال الخضوع للكشف عن فيروس كورونا، إضافة إلى توفير مصحات صغيرة على مستوى الفنادق التي تأوي المنتخبات”.

وحول عملية التسويق الرياضي، فقد جهزت اللجنة المنظمة “ومضات لهذا الحدث ونشيدا خاصا بالبطولة، في انتظار اختيار التميمة الخاصة بالمنافسة، مع ترقب إطلاق الموقع الخاص باللجنة المنظمة قريبا”، وخلال فترة البطولة سيتم تسخير أماكن للأنصار الذين لم يسعفهم الحظ لاقتناء تذاكر من اجل متابعة اللقاءات في الساحات الكبرى بشاشات كبيرة. أما الجانب السياحي فهو الآخر سينال حقه، حيث سيكون الضيوف معنيين بزيارات سياحية لبعض مدن الجنوب. وفي الأخير، اعتبر عامر منسول، مستشار الوزير، أن تنظيم الجزائر لـ “الشان” هو “فرصة مواتية من أجل إثبات قدرتنا في احتضان كأس إفريقيا للأمم 2025 بعد سحب التنظيم من غينيا”.