9500 مليار.. تعويضات ينتظرها الجزائريون من شركات التأمين!

بسبب ملفات عالقة خلال النصف الأوّل لسنة 2022

بلغت قيمة تعويضات أصحاب الملفات العالقة لدى شركات التأمين خلال النصف الأول لسنة 2022 ما يقارب 9500 مليار سنتيم، يرتقب تسليمها لأصحابها في أقرب وقت ممكن، في حين كشفت حصيلة المجلس الوطني للتأمينات عن قيمة التأمين التكافلي المطلق لأول مرة شهر جوان الماضي، وهو تأمين مطابق للشريعة الإسلامية، وذلك إلى غاية 30 جوان 2022، ـ أي في ظرف أيام ـ حيث بلغ رقم أعماله 1.2 مليار سنتيم.

وتكشف حصيلة قطاع التأمينات الخاصة بالسداسي الأول لسنة 2022، والتي تحصلت “الشروق” على نسخة منها، عن تسجيل إقبال على التأمين التكافلي عادل 1.2 مليار سنتيم في ظرف أقل من شهر، وذلك بعد إطلاق هذه الخدمة رسميا نهاية شهر ماي المنصرم، ويتعلق الأمر بفرع السيارات والحرائق، مع العلم أن رقم قطاع التأمين ككل عادل 7840 مليار سنتيم بزيادة عادلت 4.5 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية.

وبالمقابل تراجع رقم أعمال التأمين الدولي من 380 مليار سنتيم إلى 340 مليار سنتيم، وعادل رقم “التكافل العائلي” صفر بالمائة من حجم التأمين ككل في حين قدرت نسبة “التكافل العام” بـ0.02 بالمائة، وبلغت أرقام الحوادث المسجلة لدى شركات التأمين 4100 مليار سنتيم، منها 358 ألف و153 دينار باسم تأمين تكافل.

1.2 مليار سنتيم.. قيمة تأمين “تكافل” السيارات والحرائق في ظرف قياسي

ومن بين إجمالي ملفات يعادل 484 ألف و639 تمت تسويته، عادلت التعويضات بتاريخ 30 جوان 3020 مليار سنتيم، منها 108 آلاف و119 دينار “تكافل”، بزيادة عادلت 10.5 بالمائة من حيث العدد، مقارنة مع نفس الفترة لسنة 2021، وبالمقابل ارتفع عدد الحوادث الملزمة التعويض بـ11.9 بالمائة من 89.3 مليار دينار إلى 94.5 مليار دينار.

وعادلت نسبة تسوية الملفات خلال نفس الفترة 23.1 بالمائة مقارنة مع 28.4 بالمائة بتراجع عادل 18.7 بالمائة، في حين عادلت نسبة تسوية ملفات تكافل بـ33.3 بالمائة، وفيما يخص فرع السيارات والذي يمثل 51.3 بالمائة من محفظة التأمينات، حقق هذا الأخير رقم أعمال عادل 3400 مليار سنتيم و3.9 مليون عقد بارتفاع قدر بـ3.4 بالمائة من حيث المبلغ و6.6 بالمائة من حيث العدد، مقارنة مع نفس الفترة خلال سنة 2021.

كما ارتفع رقم التأمين الفلاحي إلى 1.1 مليار دينار بتاريخ 30 جوان 2022، بإنتاج إضافي يعادل 57.1 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، ويرتبط هذا الارتفاع بشعبة تربية الحيوانات وأيضا تأمين التجهيزات متعددة الأخطار، في حين يؤكد تقرير المجلس الوطني للتأمينات أن أعلى نسبة ارتفاع في رقم أعمال فروع التأمين خلال النصف الأول لسنة 2022، يتعلق بفرع القروض بنسبة 127 بالمائة.

وبلغة الأرقام وبخصوص الحوادث التي تنتظر التعويض، عادلت قيمة هذه الأخيرة في شعبة السيارات 4079 مليار سنتيم، والحرائق 4665 مليار سنتيم والفلاحة 58 مليار سنتيم والنقل 512 مليار سنتيم والقروض 180 مليار سنتيم بإجمالي يعادل 9495 مليار سنتيم.