مشروع “سولار” الضخم محور لقاء عرقاب بمسؤولي مجمع الطاقة الشمسية

تباحث وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، مع رئيس مجمع الطاقة الشمسية وكذا مديره العام حول سبل تعزيز التعاون في مجال تطوير مشاريع الطاقات المتجددة في الجزائر.

وحسب ما أفاد به بيان للوزارة فقد تم خلال هذا اللقاء “التطرق إلى عدة محاور منها سبل تعزيز فرص الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة، على غرار مشروع البرنامج الوطني 15.000 ميغاوات، ومشاركة القطاع الخاص والمستثمرين في مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الجزائر”.

وأشار عرقاب إلى أن القطاع “يسعى إلى تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة بإشراك كل الفاعلين الاقتصاديين بهدف تشجيع وتعزيز تطوير الصناعة المحلية وترقية المحتوى المحلي”.

ودعا الوزير الشركات المحلية، إلى “المشاركة الفعلية في مشاريع الطاقات المتجددة، مما سيسمح بتشجيع وترقية وتعزيز النسيج الصناعي وخلق فرص عمل في هذا المجال”، وفق ذات البيان.

كما أكد الوزير على استعداد القطاع لمرافقة والتكفل بانشغالات المتعاملين الصناعيين وخلق بيئة استثمارية جذابة، بهدف زيادة حصة الطاقات النظيفة في مزيج الطاقة الوطني.

ومن جهته، أكد بن ديمراد، وفق البيان نفسه، رغبة الصناعيين في هذا المجال “في التكتل والتعاون وتشكيل قوة مقترحات ودعم لبرامج الطاقات المتجددة على غرار مشروع البرنامج الوطني 15.000ميغاوات“.