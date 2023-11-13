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العالم

98 مواطنا روسيا عبروا معبر “رفح” من غزة

الشروق أونلاين
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98 مواطنا روسيا عبروا معبر “رفح” من غزة
المواطنين الروسيين

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، يوم الإثنين، أن مجموعة من المواطنين الروسيين، عبروا من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي. 

وقالت الوزارة في بيان لها حسب وكالة سبوتنيك للأنباء: “تواصل وزارة الطوارئ الروسية العمل عند معبر رفح، وقد عبر الحاجز حاليا 98 مواطنا روسيا”.

وذكرت الوزارة، “بعد التفتيش سيسافر الروس إلى موسكو على متن طائرة من طراز “إيل-76” مضيفة: “حاليا، يتم نقل جميع المواطنين بالحافلات إلى القاهرة”.

يأتي ذلك مع تواصل قصف الاحتلال الإسرائيلي العنيف في اليوم الـ38 من العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

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