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اقتصاد
نحو براقي والمطار الدولي

99 بالمئة نسبة تقدّم أشغال تمديد خطوط ميترو الجزائر

الشروق أونلاين
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99 بالمئة نسبة تقدّم أشغال تمديد خطوط ميترو الجزائر
أرشيف
ميترو الجزائر

وصلت نسبة تقدّم أشغال تمديد ميترو الجزائر عبر خطّين جديدين إلى 99 بالمائة، حسب ما أكده يوم الخميس وزير النقل محمد الحبيب زهانة أمام البرلمان.

وقال زهانة في جلسة لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، إن توسعة خطّ الميترو الممتدّة من وسط الحراش إلى مطار الجزائر، على مسافة 9.5 كم، قد بلغ تقدّم الأشغال بها نسبة 99 بالمئة.

وهي نفس نسبة تقدّم أشغال الخطّ الجديد الممتد من عين النعجة إلى براقي، على مسافة 4.4 كم، يقول الوزير في معرض إجابته.

ويعبُر خط ميترو الجزائر من الحراش نحو مطار الجزائر الدولي 9 محطات، فيما يضمّ الخط الرابط بين عين النعجة وبراقي 4 محطات.

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