Abou El Gheït: le sommet arabe d’Alger sera “un succès”

Le Secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Abou El Gheït a affirmé mardi a Alger que le sommet arabe prévu a Alger les 1 et 2 novembre 2022 sera “un succès”, ajoutant qu’il existait une grande convergence sur la plupart des questions posées sur la scène arabe.

Au terme de sa visite au Centre international de conférences (CIC) et a l’hôtel Sheraton, Abou El Gheït a souligné que les préparatifs pour le sommet se déroulaient dans de bonnes conditions conformément aux orientations du président de la République Abdelmadjid Tebboune, ce qui confirme que ce sommet “sera un succès”, relevant “la grande convergence enregistrée autour de la plupart des questions” soulevées sur la scène arabe.

Il a également annoncé la tenue prochaine de réunions ministérielles et d’autres rencontres de concertation sur l’ensemble des dossiers a soulever au sommet, dont une rencontre de concertation a Beyrouth prévue le 2 juillet.

Quant a sa rencontre avec le président Tebboune, Abou El Gheït a précisé que cette rencontre était “très positive marquée par un débat très riche et extrêmement bénéfique”.

Le SG de la Ligue arabe a exprimé son souhait de “voir les efforts de l’Algérie, gouvernement et peuple, couronnés de succès dans l’exécution de cette mission que l’Etat algérien mènera avec succès, lui qui a déja abrité des sommets similaires”.

L’hôte d’Algérie a visité, en compagnie du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale a l’étranger, Ramtane Lamamra, plusieurs structures et services qui abriteront les travaux du sommet.

Abou El Gheït en Algérie en prévision du Sommet arabe

Le secrétaire général de la Ligue des Etats arabes effectuera ce lundi 20 juin 2022 une visite de deux ours en Algérie a l’invitation du ministre des Affaires étrangères Ramtane Lamamra.

Cette visite s’inscrit dans le cadre des préparatifs de la tenue du Sommet arabe en Algérie début novembre prochain.

Ahmed Abou El Gheït se rendra en Algérie ce lundi 20 juin a la tête d’une délégation du secrétariat général de la Ligue arabe, a indiqué la Ligue des Etats arabes dans un communiqué.

Abou El Gheït devrait être reçu, selon son porte-parole, par le président de la République Abdelmadjid Tebboune pour discuter des différentes questions qui concerne la région arabe a l’occasion du 31e sommet arabe qu’abritera l’Algérie début novembre.

Selon l’interlocuteur, l’hôte d’Algérie aura également des entretiens avec le chef de la diplomatie algérienne autour des questions arabes inscrites dans l’ordre du jour du prochain sommet ainsi que des questions ayant trait aux préparatifs pour la tenue de cet événement.

Le SG de la Ligue arabe aura également des discussions avec les hauts responsables du ministère des Affaires étrangères sur les mêmes sujets, a affirmé la même source.

Le Sommet arabe se tiendra le 1er Novembre prochain a Alger

Les ministres arabes des Affaires étrangères ont adopté, mercredi, au Caire (Egypte) la décision du président de la République Abdelmadjid Tebboune de tenir le prochain Sommet Arabe a Alger les 1er et 2 Novembre prochain, parallèlement a la célébration du 68e anniversaire du déclanchement de la Glorieuse guerre de libération, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Lors de cette session, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale a l’étranger, Ramtane Lamamra «a présenté un exposé sur les principales conclusions des consultations menées directement par le président de la République avec ses frères arabes, ou a travers son envoyé spécial», a ajouté la même source.

Le chef de la diplomatie algérienne a mis en avant la symbolique de la date retenue par le président Tebboune pour la tenue de ce Sommet, étant une date fédératrice ayant consacré l’adhésion et la solidarité des Etats et peuples arabes avec la Glorieuse guerre de libération algérienne. Cette date porte aussi des significations importantes sur l’attachement des Etats arabes aux valeurs de lutte commune pour la libération et la réunion des facteurs pour décider de leur destin, notamment dans le contexte des défis croissants dictés par les tensions dangereuses et accélérées sur la scène internationale, a fait savoir la même source.

«En adoptant cette décision pour la tenue du sommet arabe le 1er novembre, soutient la même source, le monde arabe se prépare a un rendez-vous politique important de l’histoire de la Nation arabe devant ouvrir de nouvelles perspectives a l’action arabe commune pour permettre a cette Nation de faire entendre sa voix, d’interagir et d’impacter positivement le cours des événements aux plans régional et international».

Le Sommet constituera également «une occasion pour célébrer avec le peuple algérien et l’ensemble des peuples arabes les gloires de cette Nation et de concentrer leurs efforts pour l’élaboration d’une vision prospective a même de réaliser une renaissance arabe globale dans tous les domaines, pour permettre a la région arabe de se repositionner dans la carte des relations internationales», a conclu le communiqué du MAE.

Force est de rappeler que ce sommet est prévu courant mars avant d’être reportée a une date ultérieure après un premier report en raison de la crise sanitaire due au Coronavirus (Covid-19).

Préparatifs de l’Algérie pour accueillir le prochain Sommet arabe

L’ancien ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum a informé son homologue tunisien Othman Jerandi des préparatifs de l’Algérie pour abriter le prochain Sommet arabe.

“Mon frère Sabri Boukadoum m’a mis au courant des préparatifs de l’Algérie pour abriter le prochain Sommet arabe”, a dit le chef de la diplomatie tunisienne dans un tweet.

Une coordination algéro-tunisienne en prévision de la réunion des MAE arabes

L’ancien ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum a reçu un appel téléphonique de son homologue tunisien Othman Jerandi. Une occasion pour accorder leurs violons en prévision de la réunion des ministres des Affaires étrangères arabes.

Le ministre tunisien des Affaires étrangères a expliqué sur twitter que l’entretien téléphonique ait porté sur la coordination des positions sur nombre de questions régionales et internationales d’intérêt commun.

“Nous avons réitéré la solidité des liens de fraternité, le destin commun de nos deux pays et la concertation autour des dossiers les plus importants au menu de la réunion des ministres des Affaires étrangères arabes a Doha”, peut-on encore lire dans le tweet de Othman Jerandi.