Affaires d’étudiants arnaqués: “Rifka” et “Lezoul” en détention provisoire

Le doyen des juges d’instructions près le tribunal de Dar El Beida ,a l’est d’Alger, a ordonné le placement en détention provisoire des deux influenceurs “Numidia Lezoul” et Farouk Boudjemline dit “Rifka” dans le cadre de l’affaire des étudiants arnaqués.

En revanche, Ines Abdelli est placée, elle, sous contrôle judiciaire car elle n’est pas encore majeure.

L’audition des mis en cause a duré de longues heures, c’est-a-dire du mercredi matin jusqu’a ce jeudi a l’aube, dont de lourds chefs d’inculpation étaient retenus contre eux, a savoir entre autres “association de malfaiteurs et escroquerie en bande organisée”, “la traite de personnes”, “violation de la loi régissant la circulation des capitaux de et vers l’étranger”.

Meriem Zekri / Traduit par: Moussa. K.