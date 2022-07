Des températures caniculaires affecteront trois wilayas du centre et de l’ouest du pays samedi et dimanche, indique un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l’Office national de météorologie.

Il s’agit des wilayas d’Aïn Defla, Chlef et Relizane où les températures oscilleront entre 43 et 44° C, précise le BMS placé au niveau de vigilance “Orange”.