Benrahma rejoint les Verts

Le sélectionneur national Djamel Belmadi a convoqué le pensionnaire de West Ham Saïd Benrahma en prévision du barrage retour de la Coupe du monde face au Cameroun.

“Benrahma est arrivé en fin de matinée de lundi au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa et sera présent en fin d’après-midi lors de la séance d’entraînement prévue a partir de 18h00 au stade du Chahid Mustapha Tchaker de Blida”, a indiqué la FAF dans un communiqué.

Saïd Benrahma sera ainsi concerné par cette manche retour prévue ce mardi 29 mars au stade Mustapha Tchaker de Blida a parti de 20h30 (heure algérienne) contre les Lions indomptables.

Algérie-Cameroun: voici les recommandations de la DGSN aux supporters

A J-1 du match retour des barrages qualificatifs pour la Coupe du monde 2022 entre les Verts et les Lions indomptables, la Direction générale de Sûreté nationale (DGSN) a donné un certain nombre de recommandations a l’attention des supporters.

Il s’agit entre autres:

1- D’éviter l’achat des billets d’accès au stade auprès des particuliers, sur les réseaux sociaux afin d’éviter d’éventuelle arnaque ou fraude

2- Il est strictement interdit d’être muni ou d’introduire des fumigènes dans le stade

3- Toute personne arrêtée avec un faux billet d’entrée au stade ou munie de fumigène sera présentée devant les instances judiciaires

4- Ne pas se déplacer au stade Tacheker ou a ses alentours le jour du match, sauf si vous avez le ticket d’entrée au stade.

Certains axes routiers menant vers le centre ville de Blida en passant par le stade Mustapha Tchaker seront fermés a la circulation le mardi 29 mars a partir de 6 heures du matin.

Conducteurs et usagers de la route seront prochainement tenus informés du plan de circulation mis en place a l’occasion.

VIDEO: le stade Tchaker pris d’assaut par les supporters algériens

Depuis les premières heures de ce dimanche 27 mars 2022, la ville de Blida assiste a un mouvement inhabituel.

Pour cause, une foule nombreuse de supporters afflue sur la ville des Roses dans l’espoir de se procurer un billet d’entrée au stade Mustapha Tchaker pour assister au match retour des barrages de la CDM 2022 contre le Cameroun.

Des vidéos amateurs montrent un flux considérable des supporters des Verts qui se ruent aux guichets de Mustapha Tchaker pour acheter le billet leur permettant de suivre le match des coéquipiers de Slimani –buteur a l’aller- depuis les gradins de ce stade qui a fait le bonheur des Algériens.

Ce mardi 29 mars 2022 a partir de 20h30 (heure algérienne), les protégés du coach national Djamel Belmadi tenteront de confirmer le résultat obtenu a l’aller (1 -0) et valider ainsi le billet qualificatif pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Les Algériens domptent les Lions du Cameroun chez eux!

L’Algérie a pris une option pour se qualifier pour la Coupe du monde 2022 au Qatar en s’imposant au stade de Japoma (Douala) sur le score de 1 a 0 face aux Lions indomptables du Cameroun.

Ce précieux but est l’œuvre d’Islam Slimani (40’) après un coup franc très bien botté par Youcef Belaili.

Notons que le coach Belmadi –résultat prime- a changé son plan de jeu en incorporant trois centraux en défense en l’occurrence Benlamri-Mandi et Bedrane pour repousser les assauts du trio d’attaque camerounais composé de Aboubabak-Choupo-Moting et Ekembi.

Ainsi, le Cameroun concède sa première défaite at-home depuis octobre 1998 et il s’agit également de la victoire des Verts contre cette équipe en match officiel.

Le match retour se jouera mardi prochain au stade Mustapha Tchaker de Blida a partir de 22h30 et sera officié par l’arbitre gambien Bakary Gassama.

Voici les déclarations de fin de match :

Djamel Belmadi (Sélectionneur de l’Algérie): “Le résultat final a été a notre avantage, mais le match n’a pas été facile pour autant. Bien au contraire, le danger était omniprésent, car nous avons eu affaire a un adversaire redoutable, qui a la réputation de marquer beaucoup de buts, particulièrement lorsqu’il évolue chez lui. Mais nous avons fait en sorte d’annihiler toutes leurs tentatives, tout en évitant de leur procurer le genre de situations qu’ils affectionnent, comme les balles arrêtées. Nous avons fourni beaucoup d’efforts, tout au long du match, et c’est ce qui a fait que le Cameroun n’ait pas réussi a se procurer autant d’occasions que d’habitude. Par moments, notre équipe a dû changer de système, adoptant même des schémas tactiques inhabituels pour répondre aux conditions de jeu. Ce qui a amené nos joueurs a aller bien au-dela de leur rôle. Tout ça dans un contexte qui était loin d’être facile, notamment, avec la forte chaleur et le taux relativement élevé de l’humidité. C’était vraiment très difficile, pour les deux équipes, et c’est pour cela que je considère cet exploit comme héroïque“.

Rigobert Song (Entraîneur du Cameroun) : “Nous avons fait une entrée remarquable en monopolisant le ballon, mais l’Algérie a réussi a marquer sur un moment d’inattention et a fermé le jeu par la suite. L’Algérie n’est pas venue pour jouer au football avec sept joueurs derrière, mais maintenant, nous savons comment préparer le match retour et aller décrocher la qualification en Algérie. C’était difficile de franchir le mur défensif algérien. Nous avions la possession de balle sans pouvoir se créer des occasions de buts“.

Ryad Mahrez (Capitaine de sélection algérienne): “C’est une victoire importante, obtenue avec beaucoup de volonté, mais la qualification est loin d’être assurée. Il reste une deuxième manche, mardi prochain a Blida, pendant laquelle tout peut arriver. Donc, nous sommes appelés a rester vigilants et a prendre les choses au sérieux, pour finir le job et se qualifier officiellement. Les conditions de jeu seront probablement différentes a Blida, car nous serons chez nous, mais il ne faut pas se relâcher. L’équipe du Cameroun n’est pas facile a manœuvrer, et si on lui donne l’occasion de nous surprendre, soyez sûrs qu’elle le fera. Donc, malgré l’importance de cette victoire en déplacement, on doit rester humbles, et ne rien laisser au hasard“.

Les Verts arrivés a Douala

La sélection nationale est arrivée, ce jeudi, a Douala, en vue de jouer son match face a son homologue camerounaise, vendredi (18h00, heure algérienne) au stade de Japoma, en barrage aller de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

A leur arrivée, les Verts ont été accueillis a l’aéroport international de Douala par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezak Sebgag, le ministre du Tourisme, Yacine Hammadi, l’ambassadeur d’Algérie au Cameroun, Mahi Boumedienne, le gouverneur de Douala, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Charaf-Eddine Amara, et le président du Comité olympique et sportif algérien (COA), Abderrahmane Hammad.

Avec des visages fermes, les poulains de Belmadi se sont montrés concentrés et déterminés a leur décente d’avion en provenance de la capitale équato-guinéenne, Malabo où ils ont effectué un stage de trois jours.

Après une brève entrevue avec les officiels, la délégation algérienne s’est dirigée vers son lieu de résidence a Douala, le Krystal Palace hôtel.

A J-1 de cette confrontation, les Verts effectueront leur dernier entraînement au stade principal de Japoma a 18h00.

Une conférence de presse du sélectionneur national Djamel Belmadi est prévue, ce jeudi a partir de 17h30.

Mancini: “l’équipe d’Algérie fait peur et j’avais craint qu’elle battait notre record” (VIDEO)

Le sélectionneur italien Roberto Mancini a évoqué pour la première fois la sélection d’Algérie qui a failli battre le record de la série d’invincibilité de son équipe.

Dans un entretien au journal émirati “Al-Ain”, le coach Mancini a dit: “l’Algérie est une grande équipe qui détient un nombre important de rencontres sans défaite”.

Interrogé s’il avait peur un moment de voir les Verts battre le record de la Squadra Azzura, le coach italien a répondu en souriant:”Oui, ils étaient proches de le faire. En fait, les records sont faits pour être battus”.

En effet, les coéquipiers de Mahrez étaient tout proches de battre le record d’invincibilité détenu par la Squadra Azzura avant le revers concédé face a la Guinée équatoriale lors de la dernière CAN au Cameroun (0 -1).

Pour le coach italien, les Verts se qualifieront aux dépens des Lions indomptables lors de ces barrages qualificatifs pour le Mondial 2022 au Qatar.

“Je dois dire que l’Algérie est une équipe forte tout comme l’Arabie saoudite. En vérité, toutes les équipes arabes ont des chances de se qualifier pour la Coupe du monde car elles ont les moyens et les atouts pour gagner”.

Voici les 24 joueurs retenus par Belmadi

La Fédération algérienne de football (FAF) a dévoilé ,ce samedi 19 mars 2022, la liste des 24 joueurs retenus par le coach Djamel Belmadi pour la double confrontation qualificative pour le Mondial 2022 au Qatar contre le Cameroun.

On retient sur cette liste la convocation pour la première fois de l’attaquant Mohamed Benyettou et du défenseur Youcef Laouafi et notamment la non-convocation de l’attaquant Baghdad Bounedjah.

Notons également le retour en sélection après une longue absence de l’attaquant Ishak Belfodil.

Adlène Guedioura, Ahmed Touba, Rachid Ghezzal et Hichem Boudaoui reviennent eux-aussi en sélection a l’occasion de ces barrages.

Voici les joueurs retenus:

Gardiens: M’Bolhi, Oukidja, Zeghba

Défenseurs: Attal, Benayada, Bensebaini, Laouafi, Bedrane, Mandi, Touba, Tahrat, Belamri

Milieux: Bennacer, Feghouli, Boudaoui, Guedioura, Zerrouki, Bendebka

Attaquants: Mahrez, Slimani, Belaili, Ghezzal, Belfodil, Benyattou.

Ainsi, le sélectionneur national Djamel Belmadi se passe des services de Baghdad Bounedjah, Yacine Brahimi, Adam Zorgane, Haris Belkebla, Adam Ounas, Mohamed Amine Amoura, Lyes Chetti, Réda Halaimia, Mohamed Amine Tougai et Saïd Benrahma .

Rappelons que le match aller se jouera a Japoma (Cameroun) le 25 mars prochain avec au sifflet le Botswanais Joshua Bondo et le match retour a Mustapha Tchaker (29 mars) sera officié par l’arbitre gambien Bakary Gassama.