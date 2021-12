Andaloussi: aucun avion d’Air Algérie n’a été saisi a l’étranger

Le porte-parole de la compagnie aérienne Air Algérie, Amine Andaloussi a démenti toute saisie d’avions de la compagnie a l’étranger.

Dans une déclaration a Echorouk News, le porte-parole d’Air Algérie a affirmé que la compagnie ait entamé l’opération de remboursement des billets d’avion non consommés estimés a 25 milliards de dinars (2500 milliards de centimes).

Amine Andaloussi a souligné que la compagnie comptait plus d’un demi-million (500 000) de billets d’avion non consommés dont les détenteurs seront remboursés.

Andaloussi a fait savoir qu’Air Algérie était la seule compagnie au monde a ne pas supprimer des emplois après la propagation de la pandémie du Coronavis (Covid-19), avouant également que “la compagnie était frappée actuellement par une crise financière”.

“Air Algérie a été très affectée par la pandémie”, a-t-il dit, annonçant que “la filiale maintenance d’Air Algérie va devenir une entreprise indépendante opérant aussi bien au niveau régional que continental”.

Air Algérie: test négatif obligatoire pour les passagers a destination de la France

La compagnie nationale aérienne Air Algérie a indiqué dans un communiqué que le test PCR négatif ou test antigénique négatif est obligatoire aux passagers a destination de la France a compter de ce samedi 4 décembre 2021.

“A compter du 04/12/2021, le Test PCR négatif ou Test Antigénique négatif de 48h pour les passagers vaccinés et non vaccinés de plus de douze 12 ans est obligatoire a destination de la France”, peut-on lire dans le communiqué d’Air Algérie.