قال إنه تم اللجوء إلى أموال "لكناس ولكناك" لدفعها.. ملوكة: 100 ألف مليار سنويا لدفع معاشات 3 ملايين متقاعد

أكد المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد سليمان ملوكة أمس أن الصندوق يمر بفترة اضطرابات مالية، موضحا أن هناك 6 ملايين مساهم، ويوجد 3 ملايين من المتقاعدين الذين يحتاجون إلى معاش تقاعدي يزيد عن 1000 مليار دينار سنويا بالإضافة إلى 140 مليار دينار تدفعها الدولة كمساهمة.

وقال سليمان ملوكة خلال نزوله ضيفا على برنامج "ضيف التحرير" بالقناة الإذاعية الثالثة أمس إنه من أجل دفع المعاشات التقاعدية المستحقة لعام 2017، اضطر الصندوق الوطني للتقاعد للجوء إلى أموال من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا من الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، بمبلغ يقدر بـ 900 مليون دينار.

وأوضح المتحدث أن هناك 6 ملايين مساهم بالصندوق، و يوجد 3 ملايين من المتقاعدين الذين يحتاجون إلى معاش تقاعدي يزيد عن 1000 مليار دينار سنويا بالإضافة إلى 140 مليار دينار تدفعها الدولة كمساهمة.

وعن الوضع المالي الحالي للصندوق الوطني للتقاعد، قال سليمان ملوكة إن سبب الاضطرابات المالية التي نشهدها يعود إلى الخروج "المكثف" و"المبكر" للعديد من العمال المتقاعدين، وأيضا إلى تراجع العمالة نتيجة للأزمة المالية التي تعاني منها الجزائر.

كما أوضح المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد أنه في الماضي كان خمسة عمال يساهمون في معاش متقاعد واحد، وحاليا وصلنا إلى اثنين من المساهمين في معاش المتقاعد، مما تسبب في العجز الحالي.