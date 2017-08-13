الجيش يلاحق إرهابيين في غابة الريش بالبويرة

date 2017/09/26 views 303 comments 0
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icon-writer س. ع

علمت "الشروق" من مصدر موثوق، أن إرهابيين اثنين أصيبا خلال اشتباك وقع بين قوات الجيش ومجموعة إرهابية كانت تحاول الفرار من الحصار المفروض عليها بغابة الريش بالبويرة..

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واستنادا إلى نفس المصدر فإن وحدات الجيش تخوض عملية تمشيط واسعة منذ أكثر من 3 أيام بالمنطقة بعد ورود معلومات عن تسلل مجموعة إرهابية، حيث طوقت الغابات الممتدة من غابة الريش إلى غاية أيت لعزيز شرقا، وعين الترك شمالا، قصد شل تحرك المجموعة الإرهابية التي حاولت وفق نفس المصدر الإفلات من الحصار والتسلل نحو منطقة النسيس القريبة، إلا أن تفطن عناصر الجيش حال دون ذلك.

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