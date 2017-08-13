أمن العاصمة ينهي حالة السوسبانس وسط المواطنين توقيف محتال تورط في سرقة 14 سيارة

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر شخصا مشتبها فيه في قضية تحطيم ملك الغير متبوعا بسرقة توابع سيارات فاق عددها 14 سيارة وكذا انتحال هوية الغير والتصريح الكاذب.

قضية الحال بدأت فصولها بعد ترسيم شكوى من قبل ضحية تم تحطيم زجاج سيارتها وسرقة بعض توابعها، وبعد المعاينة التقنية للسيارة من قبل فرقة تحقيق الشخصية واستغلال البصمات المجرمة المرفوعة، أسفر الأمر عن تطابق مطلق مع بصمة مشتبه فيه معروف بعدة هويات، استمرارا للتحريات، تم توقيف شخص مشبوه لغرض دراسة حاله، حيث انتحل هوية أخرى وذلك بعد اكتشاف الأمر من قبل الفرقة الثانوية لتحقيق الشخصية باستغلال بصماته ومقارنتها مع البصمات المحفوظة بالقاعدة البيانية لنظام التعرف الآلي للبصمات، ما أدى إلى تطابق كلي مع إحدى البصمات المحفوظة، بتكثيف التحريات.

وقصد معرفة الهوية الحقيقية للمشتبه فيه، تمكنت ذات الفرقة من استرجاع بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بالمشتبه فيه وفصل في هويته، كما اعترف هذا الأخير انه معتاد على ارتكاب جرائم التحطيم العمدي لملك الغير متبوع بسرقة توابع السيارات.

واستغلالا لبصمات المشتبه فيه مع البصمات المحفوظة، تم تسجيل تطابق كلي لبصماته مع بصمات مجرم سبق وان تم رفعها في عدة قضايا بلغت 12 قضية في مختلف أقاليم اختصاص ولاية العاصمة، حيث كان يسرق المذياع الأصلي بالسيارة وتوابعها وكل ما وجد بداخلها.