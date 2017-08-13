إحباط محاولة "حرقة" لـ23 شابا بسواحل الشلف

تمكنت وحدات خفر السواحل بالشلف، الثلاثاء، من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 23 حراقا تتراوح أعمارهم ما بين 20 و35 سنة، بعرض سواحل بلدية المرسى بالمخرج الغربي لمدينة تنس وهم ينحدرون من مختلف بلديات الولاية.

عملية التوقيف حسب مصادر موثوقة للشروق تمت على إثر بلاغ من قبل أحد المواطنين مفاده انطلاق زورقين من حجرة بناجي وهم بصدد تخطي عقبة البحر الأبيض المتوسط للضفة المقابلة، الأمر الذي دفع بذات المصالح لاستنفار وحداتها وتوقيفهم بنحو 25 ميلا عن شواطئ المرسى، وفور إخراجهم تم عرضهم على المؤسسة الاستشفائية احمد بوراس ثم تحويلهم على أروقة محكمة تنس للفصل في قضيتهم.