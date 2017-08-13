حكومة كردستان ترفض إنذاراً من العراق بتسليم مطاريها

date 2017/09/27 views 1 comments 0
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icon-writer رويترز - الشروق أونلاين

أعلن مولود مراد وزير النقل في إقليم كردستان العراق للصحفيين في أربيل، الأربعاء، إن حكومته ترفض إنذاراً من الحكومة العراقية بتسليم مطاريها الدوليين لبغداد.

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وكان رئيس وزراء العراق حيدر العبادي قد طلب من حكومة كردستان العراق تسليم السيطرة على مطاري أربيل والسليمانية وإلا فإنه سيأمر بوقف كل الرحلات الجوية الدولية المباشرة من وإلى كردستان العراق ابتداء من الساعة الثالثة مساء الجمعة (12:00 بتوقيت غرينتش).

وقالت هيئة الطيران المدني العراقية، إنها أبلغت شركات الطيران الأجنبية بوقف الرحلات إلى كردستان، الجمعة.

وتأتي تهديدات العبادي رداً على استفتاء الاستقلال الذي أجرته حكومة كردستان العراق، الاثنين، في الأراضي التي تسيطر عليها في شمال العراق.

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