نقابة التعليم الابتدائي تدعو لتغيير طريقة تقديم الدروس تفاقم نوم التلاميذ في الأقسام.. والأساتذة في قفص الإتهام!

استشرت عبر المدارس الابتدائية، هذه السنة، ظاهرة نوم التلاميذ خلال الحصص التعليمية، حيث يعاني يوميا، الكثير من أساتذة التعليم الابتدائي، مع تلاميذ السنة أولى ابتدائي، والذين يغرقون في نوم عميق داخل الأقسام وأثناء شرح الدروس.

وهذا ما كشف عنه، محمد حميدات رئيس النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي للشروق، حيث أكد تفاقم الظاهرة خلال هذه السنة لتشمل حتى تلاميذ السنة الثانية والثالثة، ولدرجة استدعاء أوليائهم في الكثير من المؤسسات التربوية عبر الوطن.

وحسب أساتذة، في مدارس ابتدائية في كل من حسين داي، القبة، ساحة أول ماي، فإن الساعات الأولى للدخول المدرسي، تشهد نوما يكاد يكون جماعيا لتلاميذ السنة الأولى والثانية، حيث قالت أستاذة إنها تضطر أحيانا لتترك بعض التلاميذ الذين التحقوا أول مرة بالمدرسة، نائمين خلال شرحها للدرس.

أساتذة يخدرون التلاميذ بكلام رتيب ويغرقونهم في نوم عميق

وأكد حميدات، أن آليات تنشيط التلاميذ خلال ساعات الدرس، غائبة لدى الكثير من الأساتذة، وهي ما ساهم في ظاهرة نوم التلاميذ خلال السنوات الأخيرة، حيث أدى نقص التكوين الجيد للأستاذ إلى عدم وجود تفاعل وحيوية في الأقسام.

وقال إن الطفل اليوم يحتاج إلى حركات رياضية ولعب خفيف وتنكيت، وتحفيز بأسئلة فجائية خفيفة لكسر الروتين، ودعا الأساتذة بالتقرب من التلميذ وتخطي عقلية تقديم الدروس كوظيفة يؤديها هؤلاء، ثم ينصرفون بعدها، متسائلا "أين فعالية التعامل مع التلاميذ؟".

واعتبر حميدات، أن المواد الأدبية كاللغة العربية لا يجب أن تدرس خلال الساعات الأولى للنهار، بل لابد من تقديم المواد التي تنشط التلميذ وتوقظه وتجعله يتفاعل مع الأستاذ.

احذروا.. الطفل يحتاج إلى 12ساعة نوم.. والسهر خطر يهدد صحتهم

حذرت، في هذا السياق، الدكتورة العطافي حفيظة، رئيسة جمعية طب النوم في الجزائر، من ظاهرة تحويل ليل الأطفال إلى نهار، حيث أكدت أن تلاميذ السنة أولى ابتدائي والسنة الثانية يحتاجون إلى 12 ساعة نوم، ولامت العائلات التي تشوش على أبنائها ليلا بالأجهزة الالكترونية وبالسهرات المبالغ فيها والتي تستمر حسبها إلى الثانية صباحا.

ونصحت أولياء التلاميذ، بتعويد أبنائهم على نظام غذائي جيد يتماشى مع التطور العقلي والجسدي وتزويدهم بوجبات قبل ذهابهم إلى المدرسة، تحوي فيتامينات تساعد على الإدراك واليقظة.

صدمات نفسية عند التلميذ تسبب النوم في المدرسة

وارجع الدكتور بن حليمة مسعود، مختص في علم النفس العيادي، ظاهرة النوم العميق عند بعض التلاميذ خلال الدرس، إلى أمراض نفسية وراءها الكثير من المشاكل العائلية، منها حالة الفقر والحاجة، أو الانشغال بالانترنت، أو صدمات عنيفة تجعل بعض التلاميذ يغرقون في تفكير عميق داخل الذاتية، وفي ظل عدم وجود علاقة تفاعلية مع الأستاذ، يغرق في النوم. وطالب الدكتور بن حليمة، بتطوير الطب النفسي في المدارس.