أودع في ساعة متأخرة من مساء الإثنين قاضى التحقيق لدى محكمة الجنح بعين مليلة، بولاية أم البواقي، ثلاثة أشخاص، تراوحت أعمارهم بين 20 و22 سنة، رهن الحبس المؤقت، بعد متابعتهم من طرف النيابة، بتهمة تحويل طفل قاصر لا يتعدى عمره 14سنة، وتصويره بغرض التشهير به والابتزاز عن طريق دفع فدية قدرها 200 مليون سنتيم.
حيثيات القضية التى هي قيد التحقيق مع المشتبه فيهم، تعود إلى منتصف الشهر الجاري، حينما تقدم والد الطفل القاصر بشكوى رسمية لدى مصالح الضبطية القضائية بأمن دائرة عين امليلة، مؤكدا فيها تعرض ابنه القاصر لفعل مشين من قبل المشتبه بهم، الذين قاموا حسب تصريحاته بتحويل الطفل الضحية عن وجهته تحت طائلة التهديد، ثم قاموا بتصويره، بغرض التشهير به عبر وسائط التواصل الاجتماعي، قبل مطالبة عائلته بدفع فدية مالية قدرها 200 مليون سنتيم، مقابل التستر عليه، والتعهد بعدم نشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعى، وهي التهم التي نفاها المشتبه بهم عبر مراحل التحقيق معهم، وأثناء مثولهم أمام النيابة تمت إحالتهم على قاضي التحقيق، الذي أصدر ضدهم أوامر بالإيداع رهن الحبس المؤقت، في انتظار استكمال إجراءات التحقيق القضائي في هذه القضية.
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قامت بتحويل الطفل تحت التهديد
عصابة تبتز عائلة بصور ابنها في أم البواقي
ب.دمان
أودع في ساعة متأخرة من مساء الإثنين قاضى التحقيق لدى محكمة الجنح بعين مليلة، بولاية أم البواقي، ثلاثة أشخاص، تراوحت أعمارهم بين 20 و22 سنة، رهن الحبس المؤقت، بعد متابعتهم من طرف النيابة، بتهمة تحويل طفل قاصر لا يتعدى عمره 14سنة، وتصويره بغرض التشهير به والابتزاز عن طريق دفع فدية قدرها 200 مليون سنتيم.
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حيثيات القضية التى هي قيد التحقيق مع المشتبه فيهم، تعود إلى منتصف الشهر الجاري، حينما تقدم والد الطفل القاصر بشكوى رسمية لدى مصالح الضبطية القضائية بأمن دائرة عين امليلة، مؤكدا فيها تعرض ابنه القاصر لفعل مشين من قبل المشتبه بهم، الذين قاموا حسب تصريحاته بتحويل الطفل الضحية عن وجهته تحت طائلة التهديد، ثم قاموا بتصويره، بغرض التشهير به عبر وسائط التواصل الاجتماعي، قبل مطالبة عائلته بدفع فدية مالية قدرها 200 مليون سنتيم، مقابل التستر عليه، والتعهد بعدم نشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعى، وهي التهم التي نفاها المشتبه بهم عبر مراحل التحقيق معهم، وأثناء مثولهم أمام النيابة تمت إحالتهم على قاضي التحقيق، الذي أصدر ضدهم أوامر بالإيداع رهن الحبس المؤقت، في انتظار استكمال إجراءات التحقيق القضائي في هذه القضية.