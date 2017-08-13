أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أن يوم الـ10 من محرم 1439 هجري (عاشوراء)، الموافق للفاتح أكتوبر 2017 ميلادي، سيكون عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية بما في ذلك المستخدمين باليوم أو بالساعة.
وأضافت المديرية في بيان لها، أنه "يستثنى من ذلك المستخدمون الذين يعملون بنظام التداول والمطالبون بضمان استمرارية سير مصالحهم".
للتذكير، فإن هذا الإجراء يأتي طبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو 1963 المعدل والمتمم المتضمن قائمة الأعياد القانونية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
شارك برأيك
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
الأكثر تفاعلا
1قنصلية إسبانيا بالجزائر تعدل إجراءات أخذ مواعيد التأشيرة
2"بريد الجزائر" يفتح باب التوظيف بشكل مستعجل عبر كل الولايات
3رسميا.. وقف إصدار وتسليم بطاقات التعريف الوطنية العادية
4الإتحاد الإفريقي يطلب خدمات لعمامرة
5بوتفليقة يدعو ميركل لزيارة الجزائر
Français English
الرأي
حبيب راشدين
"أستنة" العالم العربي بعد اللبننة والصوملة
حسن خليفة
مصيبة في حياتنا الاجتماعية
عبد الرزاق قسوم
اغتيال التاريخ
جمال لعلامي
"تطياح قدر"!
قادة بن عمار
نعم.."الموس وصل للعظم"!
سليم قلالة
مَن يصنع التصحيح السياسي؟
جمال لعلامي
الموس وصل للعظم!
صالح عوض
هنية وعباس
سلطان بركاني
حياة جديدة مع بداية عام جديد
محمد الهادي الحسني
"خلات الجزائر"
الفيديو
كوسة يعود للجنة التحكيم..والرابطة تطلب تأجيل الجولة السادسة
متظاهرون في كاتالونيا يعتبرون الشرطة الإسبانية قوات احتلال
داعية سعودي يزدري النساء ويصفهن بأنهن بـ "ربع العقل"!
"إسرائيل" الدولة الوحيدة التي تدعم استفتاء إقليم كردستان
بوادر انعطاف نحو المصالحة في المشهد الفلسطيني
الميليشيات وحيازة الأسلحة تجتذبان البيض في الولايات المتحدة
ماذا لو كنتِ رجلًا لأسبوع؟!
يومياً في دير الزور.. عشرات القتلى والجرحى من المدنيين
بلاكار: ندمت على فضيحة الحصص ولم أعرض خدماتي على زطشي
برومو عدد شهر سبتمبر من مجلة الشروق العربي
بمناسبة يوم عاشوراء
الأحد الفاتح أكتوبر عطلة مدفوعة الأجر
lahouazi mohamed
أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أن يوم الـ10 من محرم 1439 هجري (عاشوراء)، الموافق للفاتح أكتوبر 2017 ميلادي، سيكون عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية بما في ذلك المستخدمين باليوم أو بالساعة.
تغطيات ذات صلة
وضع اللمسات الأخيرة لتقرير فضائح قطاع التربية
الأحد الفاتح أكتوبر عطلة مدفوعة الأجر
الترخيص للمتمدرسين بالاطلاع على أوراق الفروض والاختبارات
جزائريون يهللون لإنهيار الدينار
أساتذة يرفضون مناصبهم سرّا بسبب بُعد المسافة بين إقاماتهم ومدارسهم!
وأضافت المديرية في بيان لها، أنه "يستثنى من ذلك المستخدمون الذين يعملون بنظام التداول والمطالبون بضمان استمرارية سير مصالحهم".
للتذكير، فإن هذا الإجراء يأتي طبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو 1963 المعدل والمتمم المتضمن قائمة الأعياد القانونية.