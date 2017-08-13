بمناسبة يوم عاشوراء الأحد الفاتح أكتوبر عطلة مدفوعة الأجر

أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أن يوم الـ10 من محرم 1439 هجري (عاشوراء)، الموافق للفاتح أكتوبر 2017 ميلادي، سيكون عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية بما في ذلك المستخدمين باليوم أو بالساعة.

وأضافت المديرية في بيان لها، أنه "يستثنى من ذلك المستخدمون الذين يعملون بنظام التداول والمطالبون بضمان استمرارية سير مصالحهم".

للتذكير، فإن هذا الإجراء يأتي طبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو 1963 المعدل والمتمم المتضمن قائمة الأعياد القانونية.