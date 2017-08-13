يعيش السيد يوسف عماجي القاطن ببلدية إشمول بباتنة، على وقع المتاعب الصحية الصعبة لابنته "تقوى" البالغة من العمر 3 أشهر، والتي أصبحت في حاجة زرع النخاع الشوكي، وعملية جراحية أخرى على مستوى الرأس، وهو الأمر الذي يتطلب تكلفة مالية تقدر قيمتها بمليار و300 سنتيم.
يناشد السيد يوسف عماجي عبر "الشروق" جميع الناشطين في المجتمع المدني، وذوي البر والإحسان، إلى التدخل لمساعدة ابنته تقوى عماجي (3 أشهر)، بغية إجراء عملية جراحية مستعجلة لزراعة النخاع الشوكي وعملية أخرى على مستوى الرأس، مقابل مبلغ مالي يقدر بمليار و300 مليون سنتيم لنقلها إلى تركيا للعلاج، وحسب السيد يوسف عماجي فإن ابنته "تقوى" التي رأت النور نهاية شهر جوان المنصرم خضعت لعلاج في المستشفى الجامعي بباتنة، ليتم تحويلها إلى الجناح المخصص للأطفال بعيادة التوليد، مضيفا بأن ابنته تعاني من وجود ماء في الرأس، كما تعرضت إلى شلل في الأطراف السفلى من الجسم، وهي تعالج حاليا على التهاب السحايا في انتظار تفعيل الإجراءات لنقلها إلى الخارج، أملا في زرع النخاع الشوكي وإجراء عملية جراحية على مستوى الرأس.
وأكد يوسف عماجي في حديثه ل"الشروق" بأن إمكاناته المادية المحدودة حالت دون نقل ابنته إلى العاصمة أو أماكن أخرى من الوطن، ما جعله يناشد المجتمع المدني وذوي البر والإحسان لمساعدته في إنقاذ حياة ابنته، من خلال جمع المبلغ المالي الذي يسمح بإجراء علمية مستعجلة في الخارج.
رقم هاتف والد المريضة 0660439261
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صالح سعودي
مراسل لجريدة الشروق، وصحافي مهتم بالقضايا الرياضية والمحلية والتاريخية
يعيش السيد يوسف عماجي القاطن ببلدية إشمول بباتنة، على وقع المتاعب الصحية الصعبة لابنته "تقوى" البالغة من العمر 3 أشهر، والتي أصبحت في حاجة زرع النخاع الشوكي، وعملية جراحية أخرى على مستوى الرأس، وهو الأمر الذي يتطلب تكلفة مالية تقدر قيمتها بمليار و300 سنتيم.
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يناشد السيد يوسف عماجي عبر "الشروق" جميع الناشطين في المجتمع المدني، وذوي البر والإحسان، إلى التدخل لمساعدة ابنته تقوى عماجي (3 أشهر)، بغية إجراء عملية جراحية مستعجلة لزراعة النخاع الشوكي وعملية أخرى على مستوى الرأس، مقابل مبلغ مالي يقدر بمليار و300 مليون سنتيم لنقلها إلى تركيا للعلاج، وحسب السيد يوسف عماجي فإن ابنته "تقوى" التي رأت النور نهاية شهر جوان المنصرم خضعت لعلاج في المستشفى الجامعي بباتنة، ليتم تحويلها إلى الجناح المخصص للأطفال بعيادة التوليد، مضيفا بأن ابنته تعاني من وجود ماء في الرأس، كما تعرضت إلى شلل في الأطراف السفلى من الجسم، وهي تعالج حاليا على التهاب السحايا في انتظار تفعيل الإجراءات لنقلها إلى الخارج، أملا في زرع النخاع الشوكي وإجراء عملية جراحية على مستوى الرأس.
وأكد يوسف عماجي في حديثه ل"الشروق" بأن إمكاناته المادية المحدودة حالت دون نقل ابنته إلى العاصمة أو أماكن أخرى من الوطن، ما جعله يناشد المجتمع المدني وذوي البر والإحسان لمساعدته في إنقاذ حياة ابنته، من خلال جمع المبلغ المالي الذي يسمح بإجراء علمية مستعجلة في الخارج.
رقم هاتف والد المريضة 0660439261