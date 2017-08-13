توقيع رخصة "غير قانونية" يجرّ "مير" الشراقة بالنيابة للمحاكمة

date 2017/09/27 views 188 comments 0
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icon-writer حورية. ب

توبع رئيس بلدية الشراقة بالنيابة "م.ع" رفقة مديرة مدرسة خاصة، في قضية تسليم وثائق إدارية لشخص ليس له الحقّ فيها، واستغلال النفوذ، وهي التهمة التي وجهت ضد "المير"، فيما توبعت المديرة بجنحة التحصيل بغير حق على وثائق إدارية، والإدلاء بإقرارات كاذبة، وذلك على أساس الشكوى التي تقدم بها صاحب قاعة عرض سيارات "بيام" بطريق عين بنيان الشراقة..

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حيث أفاد مصدر مطلع أن قاضي التحقيق بمحكمة تيبازة باشر منذ أشهر في سماع أطراف القضية التي تعود ملابساتها إلى شهر جوان 2016، عندما تفاجأ الضحية بأنّ مستأجرة "فيلا" جاره التي حولتها إلى مدرسة خاصة، قامت بعملية البناء بالخرسانة المسلحة لمجموعة من السلالم ليلا، وبعد استفساره عن سبب تعديها على ممتلكاته، استظهرت له رخصة تهيئة صادرة عن رئيس المجلس الشعبي البلدي، وهو الأمر المخالف للقانون، كون مثل هذه الرخص تمنح لمالك العقار وليس المستأجر. وجاء في الشكوى أن "مير" الشراقة بالنيابة وقّع الرخصة دون الرجوع إلى لجنة التعمير والبناء. للإشارة تم وضع مديرة المدرسة الخاصة تحت الرقابة القضائية، فيما استفاد "المير" من الإفراج المؤقت.

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