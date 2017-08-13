تمكن عناصر الكتيبتين الإقليميتين للدرك الوطني ببوفاريك والأربعاء شرق ولاية البليدة، من تفكيك شبكة وطنية متكونة من خمسة أشخاص مسبوقون قضائيا تختص في سرقة المركبات من الوزن الخفيف والثقيل تنشط عبر محور البليدة، الجزائر، بومرداس، المسيلة.
وقائع القضية تعود إلى نهاية الأسبوع الماضي، حيث وردت معلومات لأفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبليدة مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بسرقة شاحنة من إقليم بلدية خميس الخشنة ولاية بومرداس، تم نقلها نحو بلدية مفتاح شرق البليدة، من أجل إيصالها فيما بعد إلى ولاية المسيلة، على إثر ذلك تم وضع خطة من طرف المحققين أسفرت على توقيف خمسة أشخاص واسترجاع الشاحنة المسروقة بجميع وثائقها الإدارية، ومواصلة للتحقيق تبين أن المشتبه فيهم تورطوا في سرقة شاحنة بتاريخ 9 سبتمبر الجاري من إقليم بلدية مفتاح وتحويلها نحو إقليم ولاية المسيلة، التحريات أثبتت أن الموقوفين مسبوقون قضائيا، وقد تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الأربعاء، والذي أمر بإيداعهم رهن الحبس بالمؤسسة العقابية ببوفاريك، ولا تزال التحقيقات جارية لإيقاف باقي عناصر الشبكة.
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تنشط على محور البليدة والعاصمة وبومرداس والمسيلة
الإطاحة بشبكة وطنية مختصة في سرقة الشاحنات
حسناء. ب
تمكن عناصر الكتيبتين الإقليميتين للدرك الوطني ببوفاريك والأربعاء شرق ولاية البليدة، من تفكيك شبكة وطنية متكونة من خمسة أشخاص مسبوقون قضائيا تختص في سرقة المركبات من الوزن الخفيف والثقيل تنشط عبر محور البليدة، الجزائر، بومرداس، المسيلة.
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وقائع القضية تعود إلى نهاية الأسبوع الماضي، حيث وردت معلومات لأفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبليدة مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بسرقة شاحنة من إقليم بلدية خميس الخشنة ولاية بومرداس، تم نقلها نحو بلدية مفتاح شرق البليدة، من أجل إيصالها فيما بعد إلى ولاية المسيلة، على إثر ذلك تم وضع خطة من طرف المحققين أسفرت على توقيف خمسة أشخاص واسترجاع الشاحنة المسروقة بجميع وثائقها الإدارية، ومواصلة للتحقيق تبين أن المشتبه فيهم تورطوا في سرقة شاحنة بتاريخ 9 سبتمبر الجاري من إقليم بلدية مفتاح وتحويلها نحو إقليم ولاية المسيلة، التحريات أثبتت أن الموقوفين مسبوقون قضائيا، وقد تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الأربعاء، والذي أمر بإيداعهم رهن الحبس بالمؤسسة العقابية ببوفاريك، ولا تزال التحقيقات جارية لإيقاف باقي عناصر الشبكة.