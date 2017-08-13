عامان حبسا لمقتحم سكن شاغر بالعاصمة

تابع ديوان الترقية والتسيير العقاري بالدار البيضاء في العاصمة، مقصى من السكن بحي الحفرة بواد السمار، أمام محكمة الحراش، بتهمة التعدي على الملكية العقارية، على خلفية شكوى تقدم بها الديوان ضد المتهم منذ فترة لدى المصالح الأمنية، بعد اقتحامه سكنات اجتماعية شاغرة تحت وصاية ديوان الترقية، كانت ستوزعها مصالح الولاية على مستحقيها في وقت لاحق.

المتهم تم وضعه رهن الحبس المؤقت، بناء على الشكوى، وتحويله للمحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري أمام محكمة الاختصاص، حيث اعترف خلال سماع أقواله من قبل القاضي بجميع الوقائع، وأكد أن أزمة السكن دفعته لتحطيم أقفال الشقة، ثم اقتحامها رفقة عائلته، بعد إقصائه من قائمة المستيفدين، خاصة وأنه وجد نفسه وعائلته مشردين بالشارع، وأضاف المتهم أن الشقة كانت مرتعا للعديد من الشباب الذين قضوا سهرات سمر داخلها، قبل أن يقترح عليه بعض الأشخاص استغلال الأمر وجلب عائلته للإقامة فيها مادامت لم تسلم بعد، طالبًا في الختام إعفاءه من العقوبة الجزائية، لأنه ندم على ما قام به بعد ما وجد نفسه بالمؤسسة العقابية، وقطع وعدا بالخروج من الشقة في حالة الإفراج وعدم تكرار ذلك، فيما التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة مالية في حق المتهم.