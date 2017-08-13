تفكيك شبكة مختصة في سرقة المركبات بوهران

تمكنت، مؤخرا، مصالح الشرطة بوهران، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في سرقة المركبات التي تحمل الماركات التالية: (هيونداي أكسنت، شوفرولي، سيات)، مع استرجاع مركبة مسروقة.

وحسب بيان خلية الإعلام والاتصال بمديرية الأمن الولائي لوهران –وصلت الشروق نسخة منه- فإن العملية نفذتها فصيلة مكافحة تهريب وسرقة المركبات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، حيث أسفرت عن توقيف ستة متورطين تتراوح أعمارهم ما بين ما بين 25 سنة و55 سنة، من بينهم مسبوق قضائيا.

وأضاف البيان، أن المتورطين كانوا ينشطون داخل وخارج الولاية، وجاء توقيفهم بناء على استغلال المعلومات التي تحصلت عليها مصالح الشرطة حول قيام أشخاص باستهداف مركبات من نوع (هيونداي، أكسنت، شوفرولي، سيات).

الخطة المحكمة التي وضعتها مصالح الشرطة حسب البيان دائما، مكنت من توقيف المتورطين الواحد تلو الآخر، مع استرجاع مركبة مسروقة، ليتم تحرير إجراء قضائي ضدهم.

.. وتوقيف سبعينية بحوزتها مهلوسات في المطار

أوقفت، قبل يومين، الفرقة الثانية لشرطة الحدود بمطار أحمد بن بلة بوهران، امرأة تبلغ من العمر 70 سنة، وبحوزتها 49 قرصا مهلوسا من نوع "سيبستيان".

السيّدة الموقوفة حرّر ضدها إجراء قضائي ستحال بموجبه على العدالة.