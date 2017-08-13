مسبوق قضائيا ينقل الخمور عبر الحافلات!

تمكنت مصالح الأمن لبلدية بوحجار الحدودية بولاية الطارف، من توقيف عشريني مسبوق قضائيا، عن قضية حيازة وبيع المشروبات الكحولية بطريقة غير شرعية، حيث يقوم باستغلال حافلات نقل المسافرين، لغرض نقل كميات معتبرة من المشروبات الكحولية ونجح في التخفي عن المصالح الأمنية..

حيث ضبطت بحوزته مصالح الشرطة حقيبتين تحتوي الأولى على 24 علبة كرتونية والحقيبة الثانية بها 46 قنينة خمر، واستغل حافلة نقل المسافرين للخط الرابط بين بلدية بوحجار وعنابة من أجل نقل المشروبات الكحولية لغرض بيعها وترويجها.