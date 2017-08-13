تمكنت وحدات البحرية الجزائرية بسكيكدة، فجر الأربعاء، من إحباط هجرة سرية لفوج من الحراقة، يقدر عددهم بنحو 15 شخصا، من ولايات قالمة، عنابة، الجزائر العاصمة، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و30 سنة، وذلك بسواحل سكيكدة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن وحدات البحرية بسكيكدة تلقت معلومات مفادها وجود قارب مشبوه يعبر الساحل السكيكدي الممتد عبر 130 كلم، لتبدأ مطاردتهم وتوقيف القارب المزود بمحرك قوي، الذي كان محملا بفوج من الحراقة أقلعوا ليلا من شاطئ سيدي سالم بعنابة، متوجهين نحو السواحل الإيطالية، وعثر لديهم على مختلف العتاد اللازم للرحلة، ليعادوا إلى الثكنة العسكرية لحراس السواحل بميناء سكيكدة، حيث فتح تحقيق معهم في انتظار تقديمهم إلى مصالح العدالة بتهمة الهجرة السرية صباح اليوم. للإشارة، تعد عملية أمس، الثالثة بعد الأولى، حين أوقف 37 حراقا، والثانية بعد توقيف 16 حراقا، يذكر أن المصالح الأمنية أحالتهم على الحبس الاحتياطي، في انتظار مثولهم أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة للفصل في قضيتهم بتهمة الهجرة غير الشرعية التي تحوّلت إلى سكيكدة بعد الحصار المضروب على الساحل العنابي.
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ضبط زورق يقل 15 حراقا بسكيكدة
إسلام بوشليق
تمكنت وحدات البحرية الجزائرية بسكيكدة، فجر الأربعاء، من إحباط هجرة سرية لفوج من الحراقة، يقدر عددهم بنحو 15 شخصا، من ولايات قالمة، عنابة، الجزائر العاصمة، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و30 سنة، وذلك بسواحل سكيكدة.
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وحسب مصادر مطلعة، فإن وحدات البحرية بسكيكدة تلقت معلومات مفادها وجود قارب مشبوه يعبر الساحل السكيكدي الممتد عبر 130 كلم، لتبدأ مطاردتهم وتوقيف القارب المزود بمحرك قوي، الذي كان محملا بفوج من الحراقة أقلعوا ليلا من شاطئ سيدي سالم بعنابة، متوجهين نحو السواحل الإيطالية، وعثر لديهم على مختلف العتاد اللازم للرحلة، ليعادوا إلى الثكنة العسكرية لحراس السواحل بميناء سكيكدة، حيث فتح تحقيق معهم في انتظار تقديمهم إلى مصالح العدالة بتهمة الهجرة السرية صباح اليوم. للإشارة، تعد عملية أمس، الثالثة بعد الأولى، حين أوقف 37 حراقا، والثانية بعد توقيف 16 حراقا، يذكر أن المصالح الأمنية أحالتهم على الحبس الاحتياطي، في انتظار مثولهم أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة للفصل في قضيتهم بتهمة الهجرة غير الشرعية التي تحوّلت إلى سكيكدة بعد الحصار المضروب على الساحل العنابي.