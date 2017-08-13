منها "من قتل أسعد المروري" و"وادي الحناء" منشورات "ميم" تدخل صالون الكتاب بـ15 عنوانا جديدا

تستعد منشورات "ميم" التي تديرها الكاتبة آسيا علي موسى لدخول صالون الكتاب الدولي في طبعته الـ23 المزمع تنظيمها من 25 أكتوبر إلى 4 نوفمبر القادم بمجموعة من المؤلفات الصادرة حديثا منوعة بين روايات باللغتين العربية والفرنسية وكذا أعمال نقدية أدبية ودواوين شعرية.

ونشرت رئيسة منشورات "ميم" آسيا علي موسى على صفحتها بـ"فايسبوك" جديد إصدارات الدار في 2017 التي تشارك في "سيلا 23". بحيث يبدو أنّ المنشورات الحديثة متنوعة وتمس مجالات مختلفة في الأدب كالنقد والشعر والرواية باللغة العربية، فضلا عن وجود أخرى باللغة الفرنسية.

"من قتل أسعد المرّوري" رواية جديدة للحبيب السايح تحقق في جريمة قتل، جاء في مقتطف منها: "تعيش مدينة وهران ولمدة أربعة أيام على وقع اختفاء "أسعد المرّوري"، الأستاذ بجامعة وهران، الناشط الحقوقي، قبل أن تهتز في اليوم الخامس بخبر اكتشاف جثته هامدة بمقر حزب الحركة الديمقراطية الذي ينتمي إليه".

"عندما سحقت حيّة موسى: نشوء اليهودية في فلسطين في العصر الفارسي" لزكريا محمد، الذي يقول في غلاف العمل: "التوراة، إذن نص مزدوج، نص فوق نص، تقليد فوق تقليد، التوراة حرب أهلية داخلية بين نصين، تقليدين، تاريخين، دينين مختلفين، وشرعتين متعاكستين، التوراة نص منشق على ذاته والديانة اليهودية بنيت على انشقاق داخلي بين الثنائيات التي تتكاثر يهودا وإسرائيل، جبل الهيكل وجبل جرزيم، الهارونيون واللاويون، يعقوب وإسرائيل، الصغير والكبير، الشمال والجنوب.. ولهذا تضخم كهنوت هذه الديانة وتضخمت شرائعها..".

"سمكة اللغة" لمحمد قسط: عمل يضم مجموعة من النصوص الشعرية، جاء في إحدى القصائد: "في عزلتي، ينمو العشب في الدولاب، في تجاويف الأحذية، في أزرار القمصان، في علبة التبغ، في إبط العادة، في صخرة يجرها عجوز...".

"عصا الراعي" لزكريا محمد/ عمل روائي يقول في كتابه: "تركت لأختي وأخي الخبر الليبي، وذهبت أطوف حول البيت، زهور النرجس اختفت منذ زمن بعيد، لكن الشقائق كانت هناك، كما كانت هناك أزهار زرقاء مثل أذيال الثعالب لا أعرف اسمها، جمعت باقة وعدت، لم أقطف زهرة زعمطوط، زهرة عصا راع، وحدة...".

"التوليد الصوت الصرفي" للدكتورة خيرة منصوري، كتاب تتناول فيه الكاتبة دراسة صوتية صرفية دلالية، الإتباع اللفظي نموذجا"، باعتباره موضوعا من الموضوعات الحيّة في مجال علم اللغة الحديث، إذ من اهتماماته اللغة المحكية بجعلها موضوع بحث أساسيا، لكونه يعتبر أنّ اللغة المحكية طاقة جارية في مجال الاستعمال... بحسب ما ورد في غلاف العمل.

"وادي الحناء" للشاعرة جميلة طلباوي، رواية جاء فيها: "لطالما انتبهت إلى سحر الحنّاء وإلى السرّ الكامن في لونها، في رائحتها، في رمزيتها المرتبطة بالفرح، بدأ وعيي بضرورتها الجمالية مذ كنت طفلة..".

"العرب والأدب المقارن" دراسة لعبد المجيد حنون حول الواقع الأدبي وقضاياه اللسانية والموضوعاتية، والفنّية، تفتح الآفاق في عوالم معرفية جديدة، وترسم ملامح توجه معرفي ومنهجي ينطلق من الواقع الأدبي...".

"تجليات شهرزاد في الشعر العربي المعاصر" لسامية عليوي، وهي عبارة عن دراسة نقدية حول شهرزاد المرأة التي تخشى الموت وتهفو إلى الحياة، اللغز الذي حير الدارسين والأدباء قرونا عدّة ودفع الباحثين إلى تقصي أصلها والبحث عن حقيقتها على حدّ تعبير الكاتبة.

"إدوارد سعيد: من نقد خطاب الاستشراق إلى نقد الرواية الكولونيالية: كيف نؤسس للوعي النقدي؟". دراسة نقدية أعدها الدكتور لونيس بن علي حول تجربة إدوارد سعيد مع الاستعمار والقلع والهجرة والمنفى وكيف كانت آثارها على مساره المعرفي والنقدي فكونه "شرقيا" كان كافيا– يقول لونيس بن علي ليولد لديه رؤية صدامية مع "الغرب".

وبالإضافة إلى هذه المؤلفات صدر عن "ميم" أيضا لمجموعة من الباحثين كتاب بعنوان "السرديات والترجمة العربية"، كما صدر لسامية بن دريس رواية وسمتها "بيت الخريف"، إلى جانب صدور الرواية الفائزة بجائزة سعاد الصباح "الدوائر والأبواب" لعبد الوهاب عيساوي و" froiville " لمحمد بورحلة، وكتاب "من قضايا الأدب الجزائري المعاصر" لرواية يحياوي ومؤلف شعري بعنوان "كالصدإ العنيد على الصواري" لحسن إبراهيم الحسن.