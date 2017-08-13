لثمان سنوات خلت، ظلَّ اسم جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مسجلاً في سجلات مَن يحق لهم التصويت تحت جنس "أنثى"، حسب ما نقل موقع "هاف بوست عربي"، الخميس.
وقد ورد جنس جاريد كوشنر مسجلاً كـ"أنثى" في سجلات مجلس انتخابات ولاية نيويورك، حسب صور ملتقطة نشرها موقع "Wired" الأمريكي، وفقاً لتقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
وتشير الصور المنشورة إلى أن كوشنر الذي يشغل منصباً استشارياً رفيعاً للرئيس ترامب، قد سجَّل نفسه للتصويت، في نوفمبر 2009.
رد فعل زوج إيفانكا
ولم تصدر تعليقات عن جاريد كوشنر زوج إيفانكا ترامب، وبهذا يظل تفسير هذا الخطأ غير واضح، حسب "بي بي سي".
لكن هذا الخطأ لا يرجح أن يرقى ليعد تزييفاً أو غشاً في التصويت، حيث إن ذلك يتطلب إقدام الجاني على تعمُّد تزييف معلوماته وبياناته عن عمد.
أصوات غير قانونية
وكان الرئيس ترامب في أعقاب حملته الانتخابية عام 2016، قد شنَّ هجوماً على قضية تزييف الأصوات الانتخابية، وغرَّد على تويتر بقوله، إن "ملايين الناس" أدلوا "بأصوات غير قانونية"، لكنه لم يقدم أيَّ دليل على مزاعمه.
يذكر أن فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية كان بفضل نتائج المجمع الانتخابي، لا بفضل مجموع الأصوات الفعلية التي حصدها، إذ قلَّت أصواته المباشرة التي نالها عن مجموع أصوات منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون بـ2.86 مليون صوت انتخابي.
وكان ترامب قد شكَّل لجنة استشارية خصيصاً، للتركيز على تقصي وتحري مزاعم الغش في الأصوات الانتخابية، إلا أن 20 ولاية على الأقل رفضت إطلاع تلك اللجنة على بيانات ناخبيها المسجلين، بما في ذلك أسماؤهم وعناوينهم وتاريخهم الانتخابي.
تغريدة
فضيحة جديدة
وتأتي هذه الأخبار الجديدة عن جاريد كوشنر، بعد أيام فقط من نشر تقارير تشير إلى أنه وزوجته إيفانكا قد استخدما حسابات بريد إلكتروني خاصة بهما أثناء تأديتهما لواجبات ومهام رسمية تتعلق بالبيت الأبيض، حيث أثار ذلك دهشة واستغراباً، خصوصاً أن ترامب نفسه لطالما هاجم هيلاري كلينتون دون كلل أو ملل استناداً لذات الأمر، حيث كانت هي الأخرى قد استخدمت بريدها الإلكتروني الخاص، حينما كانت وزيرة للخارجية.
وتعليقاً على ذلك، قالت المرشحة الرئاسية الديمقراطية السابقة، إن الوضع الراهن يجسد "قمة النفاق".
وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نشرت أسماء أربعة من أفراد فريق ترامب، يُعتقد أنهم استخدموا هم أيضاً حسابات بريد إلكتروني خاصة بهم، أثناء أداء مهامهم، شملت الأسماء ستيف بانون كبير إستراتيجيي البيت الأبيض سابقاً، ورينس بريبس رئيس الأركان السابق، وكلاً من المستشارين غاري د. كون وستيفن ميلر.
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صهر ترامب "أنثى" في سجلات الناخبين
وكالات - الشروق أونلاين
لثمان سنوات خلت، ظلَّ اسم جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مسجلاً في سجلات مَن يحق لهم التصويت تحت جنس "أنثى"، حسب ما نقل موقع "هاف بوست عربي"، الخميس.
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وقد ورد جنس جاريد كوشنر مسجلاً كـ"أنثى" في سجلات مجلس انتخابات ولاية نيويورك، حسب صور ملتقطة نشرها موقع "Wired" الأمريكي، وفقاً لتقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
وتشير الصور المنشورة إلى أن كوشنر الذي يشغل منصباً استشارياً رفيعاً للرئيس ترامب، قد سجَّل نفسه للتصويت، في نوفمبر 2009.
رد فعل زوج إيفانكا
ولم تصدر تعليقات عن جاريد كوشنر زوج إيفانكا ترامب، وبهذا يظل تفسير هذا الخطأ غير واضح، حسب "بي بي سي".
لكن هذا الخطأ لا يرجح أن يرقى ليعد تزييفاً أو غشاً في التصويت، حيث إن ذلك يتطلب إقدام الجاني على تعمُّد تزييف معلوماته وبياناته عن عمد.
أصوات غير قانونية
وكان الرئيس ترامب في أعقاب حملته الانتخابية عام 2016، قد شنَّ هجوماً على قضية تزييف الأصوات الانتخابية، وغرَّد على تويتر بقوله، إن "ملايين الناس" أدلوا "بأصوات غير قانونية"، لكنه لم يقدم أيَّ دليل على مزاعمه.
يذكر أن فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية كان بفضل نتائج المجمع الانتخابي، لا بفضل مجموع الأصوات الفعلية التي حصدها، إذ قلَّت أصواته المباشرة التي نالها عن مجموع أصوات منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون بـ2.86 مليون صوت انتخابي.
وكان ترامب قد شكَّل لجنة استشارية خصيصاً، للتركيز على تقصي وتحري مزاعم الغش في الأصوات الانتخابية، إلا أن 20 ولاية على الأقل رفضت إطلاع تلك اللجنة على بيانات ناخبيها المسجلين، بما في ذلك أسماؤهم وعناوينهم وتاريخهم الانتخابي.
تغريدة
فضيحة جديدة
وتأتي هذه الأخبار الجديدة عن جاريد كوشنر، بعد أيام فقط من نشر تقارير تشير إلى أنه وزوجته إيفانكا قد استخدما حسابات بريد إلكتروني خاصة بهما أثناء تأديتهما لواجبات ومهام رسمية تتعلق بالبيت الأبيض، حيث أثار ذلك دهشة واستغراباً، خصوصاً أن ترامب نفسه لطالما هاجم هيلاري كلينتون دون كلل أو ملل استناداً لذات الأمر، حيث كانت هي الأخرى قد استخدمت بريدها الإلكتروني الخاص، حينما كانت وزيرة للخارجية.
وتعليقاً على ذلك، قالت المرشحة الرئاسية الديمقراطية السابقة، إن الوضع الراهن يجسد "قمة النفاق".
وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نشرت أسماء أربعة من أفراد فريق ترامب، يُعتقد أنهم استخدموا هم أيضاً حسابات بريد إلكتروني خاصة بهم، أثناء أداء مهامهم، شملت الأسماء ستيف بانون كبير إستراتيجيي البيت الأبيض سابقاً، ورينس بريبس رئيس الأركان السابق، وكلاً من المستشارين غاري د. كون وستيفن ميلر.