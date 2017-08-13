ضبط 63 كلغ من الكيف بتلمسان وعين تموشنت توقيف مهربين اثنين ببرج باجي مختار وبسكرة

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، الأربعاء، بكل من برج باجي مختار وبسكرة مهربين اثنين وحجزت ثلاث شاحنات محملة بالوقود وزيت المائدة.

وأورد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الخميس، أنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، الأربعاء "بكل من برج باجي مختار وبسكرة، مهربين اثنين (02) وحجزت ثلاث شاحنات محملة بـ (68160) لتر من الوقود و(4742) لتر من زيت المائدة".

وبكل من تلمسان وعين تموشنت، ضبط عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود (63) كلغ من الكيف المعالج و3313 وحدة من مختلف المشروبات، فيما تم توقيف خمسة (05) أشخاص بحوزتهم ثلاث (03) بنادق صيد و(26550) خرطوشة من مختلف العيارات بكل من البويرة وباتنة وأم البواقي.