التماس عامين حبسا لمديرة مدرسة خاصة بتهمة السرقة

تفصل الأسبوع المقبل محكمة الشراقة في ملف السرقة التي راح ضحيتها صاحب قاعة عرض السيارات بطريق عين بنيان، حيث رفع هذا الأخير شكوى ضد مستأجرة فيلة جاره التي حولتها إلى مدرسة خاصة مفادها أن المتهمة خلال قيامها بأشغال ترميم سرقت قطع الخشب التي كانت أمام قاعة عرضه.

وعند سماعها من طرف الضبطية القضائية أنكرت الفعل المنسوب إليها، موضحة أن عمالها أخذوا الخشب دون علمها، من جهته طلب دفاع الطرف المدني تعويضا قدره 50 مليون سنتيم عن كافة الأضرار التي لحقت بموكله، وبعد التماس وكيل الجمهورية الحبس عامين نافذين و100 ألف دج غرامة في حق المتهمة مديرة المدرسة الخاصة، أجلت المداولات إلى 12 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم الابتدائي.