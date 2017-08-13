مثلت سيدة في العقد الثالث من العمر أمام محكمة الشراقة بتهمة الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض، على أساس الشكوى التي تقدمت بها الخطيبة السابقة لزوجها مفادها أنه يوم الحادثة التقت صدفة بزوج المتهمة فتبادلا الحديث معا وما إن شاهدتهما دخلت في نوبة غضب شديدة من الغيرة، ظنا منها أنه سوف تعود علاقتهما السابقة معا، ثم طعنتها في كتفها، ما تسبب لها في عجز عن العمل لمدة تفوق الأسبوع. من جهتها، أنكرت المتهمة الفعل المنسوب إليها موضحة أنها لا تعرف الضحية المزعومة ولم ترها يوما، والشكوى كيدية وانتقامية لتشويه سمعتها وتخريب علاقتها الزوجية.
وبعد التماس ممثل الحق العام ضدها عاما نافذا وغرامة بقيمة 20 ألف دج، أجلت المداولات إلى 12 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم الابتدائي.
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التماس عام حبسا لسيدة طعنت الخطيبة السابقة لزوجها
حورية. ب
مثلت سيدة في العقد الثالث من العمر أمام محكمة الشراقة بتهمة الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض، على أساس الشكوى التي تقدمت بها الخطيبة السابقة لزوجها مفادها أنه يوم الحادثة التقت صدفة بزوج المتهمة فتبادلا الحديث معا وما إن شاهدتهما دخلت في نوبة غضب شديدة من الغيرة، ظنا منها أنه سوف تعود علاقتهما السابقة معا، ثم طعنتها في كتفها، ما تسبب لها في عجز عن العمل لمدة تفوق الأسبوع. من جهتها، أنكرت المتهمة الفعل المنسوب إليها موضحة أنها لا تعرف الضحية المزعومة ولم ترها يوما، والشكوى كيدية وانتقامية لتشويه سمعتها وتخريب علاقتها الزوجية.
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وبعد التماس ممثل الحق العام ضدها عاما نافذا وغرامة بقيمة 20 ألف دج، أجلت المداولات إلى 12 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم الابتدائي.