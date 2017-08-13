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لهذا السبب انهار سعر الدينار
غرباء اجتاحوا أسواق العملة واشتروا من دون السؤال عن السّعر
- حديث عن بلوغ 100 أورو سقف 22000 دج قريبا
أكد تجار عملة في الأسواق الموازية المنتشرة في المدن الكبيرة، للشروق، ظهور زبائن غير معتادين في الأسواق يشترون اليورو والدولار من دون السؤال عن سعره، وبكمية كبيرة تصل أحيانا إلى عشرة آلاف يورو أو أكثر دفعة واحدة بسعر يفوق المائتي مليون سنتيم، وهو ما جعله يصل إلى مستوى 20300 دج لكل مئة يورو، لأول مرة منذ أن ظهرت هذه العملة الأوروبية في الساحة الاقتصادية العالمية، وربط أهل السوق وتجاره هذه الحركية الغريبة والفريدة من نوعها، بالخطاب السياسي الجديد وأيضا بالحالة الاقتصادية وحتى النفسية التي تعم حاليا، وزرع الخوف في قلوب الناس.
ففي الوقت الذي أبهجت الأسعار الجديدة أبناء الجالية الجزائرية في فرنسا الذين مازالوا يتوافدون على مختلف المدن، وبلغ عددهم حسب تصريح رسمي لأول مرة في الصائفة، رقم المئتي ألف مهاجر دخلوا أرض الوطن، ومن مختلف دول العالم بسبب الأرباح التي جنوها خاصة أنهم المموّل الأهم لسوق العملة الصعبة الموازية في الجزائر، فإن الوضع يوحي بارتفاع غير مسبوق في مختلف المواد، خاصة بعد الدخول المرتقب أو العودة القوية لتجارة "الكابة"، التي تبخر نشاطهم أمام الحاويات في سنوات الرخاء والانفتاح على كل الأسواق الآسيوية في السنوات الأخيرة.
وقال تجار العملة الذين تحدثت إليهم الشروق، إن تراجع سعر العملة من دون 20 ألف دينار جزائري لكل مائة يورو صار مستحيلا، وتكهنوا ببلوغه سعر 22000 لكل مائة أورو، قبل نهاية السنة الحالية، لأن الارتفاع القياسي الحالي، تزامن مع توقيت يقل فيه الطلب بعد انقضاء موسم الحج، وبعيدا عن موسم مناسك العمرة والسياحة وعودة المهاجرين إلى أرض الوطن، وهو ما يعني بأن الأسعار الحالية مرشحة للبقاء في الفترة القادمة، أما عن هوية الغرباء الذي اكتسحوا السوق وفرضوا غلبة الطلب على العرض فهم بين الأثرياء الجدد الذين يعملون على فتح حساب في بنوك أجنبية أو شراء العقار في إسبانيا أو تركيا، أو الذين قرروا السعي لمغادرة البلاد بصفة نهائية لتفادي الأزمة المحتملة التي ستعيشها البلاد خلال السنوات الخمس القادمة خاصة أن مؤشرات توحي بانهيار أسعار العقار في الجزائر، في الفترة القادمة، وهو ما جعل بعض الأثرياء يفكرون في استثمار أموالهم ولو في وضعها في البنوك الأجنبية بدل تركها هنا، لإضافة إلى عودة تجار الحقائب وعددهم كبير الذين يتنقلون إلى اسطنبول أو مارسيليا ويكتفون ببيع القليل وربح القليل.
عبد الهادي2017/09/28 على 21:461
ربي يستر الجزائر تعود بكل قوة إلى وضع ما قبل التسعينات
amir - jijel2017/09/28 على 22:052
ياو طب طب سواردك جرنال يسياسة العوج بالمقلوب .فالا تخلق اسباب واهية لي افعال غابية لمدة 18سنة ماضية
02017/09/28 على 22:173
ياويلك ياملياردار شكارتك ذابت وسابت
الزوالي بالامس عندو 0 واليوم عندو 0
يعني عملة الزوالي مستقرة ولا تنهار وصبره دائما للرب الرزاق الجبار
العربي بن مهيدي - العين الصفراء2017/09/28 على 22:224
الكل بدأ يعمل حسابه تفاديا لانفجار شعبي لأن الكلاب اليوم نهشت كل ما بقي من جسد المواطن و حملته فوق كل هذا تبعات الأزمة بينما أبناؤهم يعيشون الرفاهية في فرنسا و يدرسون هناك و يبذرون ملايين الأوروهات و اليوتيب أصبح يفضحهم كلهم؟؟؟...فكيف للمواطن أن يتحمل وزر أناس طائشين تسلطوا علينا؟
جيلالي - فرندة تيارت2017/09/28 على 22:305
سيصل سعر الاورو الواحد الى 400 دج مع بداية الطبعة الاولى لاوراق عملة الدينار كما وعد اويحي اي ستصبح اوراق العملة الجزائرية شبيهة باوراق الكراريس العادية التي نكتب عليها ثم نرميها في سلة المهملات او بعبارة اخرى لا قيمة لها .
02017/09/28 على 22:316
صحيح تجارة الكابة مثمرة لاصحاب المعريفة يسافرون في الجوية مجانا
02017/09/28 على 22:327
اتركهم ياخذون الدراهم ولكن ايخليونا البلاد ربي يخلف على الشجرة ومايخلفش على قصاصها الفاهم يفهك
ملاحظ2017/09/28 على 22:348
في 1987 انهار الدينار الجزائري امام الفرنك الفرنسي بنسبة قياسية كبرى ب500% من 2 الى 7 دنانير مقابل الفرنك الفرنسي, انذاك انهارت القدرة الشرائية للمواطن واصبحت المواذ المستوردة لم تعد على مقدرتنا الغلاء الفاحش والمضاربة والسياسة التقشف التي اقرتها الحكومة انذاك بفرض TVA ورفع الضرائب في الغاز والكهرباء اثقلت عاتق المواطن بسبب انهيار سعر النفط وحكومة اقرت بنفس المخطط التنموي فاشل من قبل وجاء 1988 وعرفنا سيناريوا واليوم 2017 مثل 1987 ولكن بأضعاف العفن والفساد عن ذلك الوقت فمتسببين هم نفسهم مثل 1987
سراب - الجزائر2017/09/28 على 23:179
يا أخي ،صاحب المقال ،فلا تستغرب لا قيمة للمال عند السارق و المحتل و ناهب أموال الدولة، لان هؤلاء لم يتعبوا عليها.
abouhichame - alger2017/09/28 على 23:1910
يا وسمك خطيك مالديعايات لورو راهو 19.6 انا نفكرك بلاك انت ماتشفاش في منتصف التسعينات في وقت الفرنك الفرنسي وصل الف فرنك فرنسي الى 23000دج في ليلة واحدة بعد الاتفاق مع البنك الدولي حبط الى 12000دج كاين الي مات بسكتة قلبية اويحي ما راهوش بهلول كي قالهوم خليهم يشريو لبلاد هذي يقدرلها غير ربي سبحانه وتعالى