آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
-
تنجح6902 (%28.34)
-
لا تنجح17450 (%71.66)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
-
حكومة حزبية183 (%12.26)
-
حكومة تكنوقراط1002 (%67.11)
-
مزيج بين الإثنين308 (%20.63)
-
-
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
-
تعكس669 (%16.43)
-
لا تعكس3403 (%83.57)
-
-
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
-
أوافق3448 (%13.99)
-
لا أوافق21196 (%86.01)
-
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
-
ينجحون16716 (%57.05)
-
لا ينجحون12584 (%42.95)
-
-
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
-
تستطيع870 (%7.8)
-
لا تسطيع10282 (%92.2)
-
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
-
استقالة لأسباب صحية286 (%3.48)
-
إقالة بسبب تصريحاته7944 (%96.52)
-
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
الغموض يكتنف تشكيلة الخضر قبل مواجهة الكاميرون
-
جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان: لا نريد تمويل القاعدة
-
كوسة يعود للجنة التحكيم..والرابطة تطلب تأجيل الجولة السادسة
-
متظاهرون في كاتالونيا يعتبرون الشرطة الإسبانية قوات احتلال
-
داعية سعودي يزدري النساء ويصفهن بأنهن بـ "ربع العقل"!
-
"إسرائيل" الدولة الوحيدة التي تدعم استفتاء إقليم كردستان
-
بوادر انعطاف نحو المصالحة في المشهد الفلسطيني
-
الميليشيات وحيازة الأسلحة تجتذبان البيض في الولايات المتحدة
-
ماذا لو كنتِ رجلًا لأسبوع؟!
-
يومياً في دير الزور.. عشرات القتلى والجرحى من المدنيين
أسعار الوقود الجديدة تثير الجدل.. والناقلون يهدّدون:
انتظروا زيادات في أسعار النقل بداية من جانفي!
- مطالب بفرض الزيادات على أصحاب سيارات "بومليار" فقط واستثناء "الزوالية"
أثار ما يتضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2018 من زيادات في أسعار الوقود تصل إلى 5 دنانير، جدلا كبيرا في أوساط الجزائريين أمس، وسارع الناقلون للتعبير عن امتعاضهم من هذه الزيادات، قبل الإعلان عنها بشكل رسمي، مطالبين باستثنائهم، ومهددين بالمقابل بزيادات في أسعار النقل، ترهق القدرة الشرائية للجزائريين بداية من الفاتح جانفي.
في حين أكد الخبراء أن زيادة أسعار الوقود، ستساهم في رفع نسبة التضخم خلال سنة 2018، من خلال زيادة أسعار العديد من المواد الأولية، مطالبين بأن تشمل فقط كبار المستهلكين، وأصحاب سيارات "بومليار".
ويؤكد ممثل سائقي سيارات الأجرة، حسين آيت براهم في تصريح لـ"الشروق" أن أسعار الطاكسي وكافة وسائل النقل سترتفع بشكل إلزامي، إذا تم تمرير زيادات الوقود عبر قانون المالية لسنة 2018، وهو ما يفرض اليوم مراجعة استعجالية لفحوى مشروع القانون قبل طرحه رسميا، أو استثناء الناقلين من هذه الزيادات وتخصيص رواق حصري لهم عبر محطات البنزين، مشيرا إلى أن تكلفة كيلومتر واحد للناقل، ستعادل بداية من 2018، 20 دينارا، بحجم استهلاك نصف لتر من الوقود، بالتسعيرة الجديدة، وهي نفس التسعيرة التي تعتمدها عدادات الطاكسي، فضلا عن تكلفة قطع غيار السيارة والميكانيكي والرسوم وهو ما سيجعل، صاحب سيارة الأجرة أو الناقل بصفة عامة يشتغل ليخسر وليس ليربح.
وشدد المتحدث: "لا نريد تهديد القدرة الشرائية للجزائريين، ولكن نرفض أن نشتغل ونعرق طيلة اليوم لنخسر، ولذلك نطالب بحلول وسطى، عبر استثناء الناقلين على الأقل من هذه الزيادات"، مشيرا إلى أنه حتى إذا لم توافق وزارة النقل على زيادات أسعار النقل، فسيلجأ إليها الناقلون بطرق غير شرعية، وهو ما وصفه بالقرار غير المعقول وغير المنطقي، والذي سيتسبب في فوضى عارمة في السوق، ويعيد سيناريو الزيادات العشوائية التي عاشها الجزائريون بحلول الفاتح جانفي 2016.
وقال آيت براهم: "وزارة النقل مطالبة بإجراء دراسة لتحديد تكاليف سيارة الأجرة والنقل عبر الكيلومتر الواحد ومدى استهلاكه من الوقود للوصول لتسعيرة عادلة، وحل لا يظلم أي طرف بما في ذلك المواطن البسيط الذي بات غير قادر على أي أعباء جديدة".
من جهته، انتقد الخبير الاقتصادي كمال سي محمد، قرار الزيادة في تسعيرة البنزين والمازوت، والذي قال إنه سيتسبب بالدرجة الأولى في رفع أسعار المادة الأولية الموجهة للإنتاج الفلاحي والصناعي وبالتالي زيادة أسعار المنتوج في صيغته النهائية في السوق، الأمر الذي سيرفع نسبة التضخم بداية من الفاتح جانفي المقبل، فضلا عن زيادة أسعار النقل، ما سيرهق القدرة الشرائية للجزائريين التي ما فتئت تتآكل خلال السنوات الأخيرة.
وأكد الخبير في تصريح لـ"الشروق" على ضرورة اعتماد الحكومة سياسة الانتقائية في رفع الدعم عن الوقود وأن تشمل القرارات الأغنياء فقط والذين يستفيدون من أربعة أخماس ميزانية دعم الوقود في حين أن المواطن البسيط يبقى الحلقة الأضعف في الاستهلاك المكثف للمازوت والبنزين، وهو ما يدعو إلى ضرورة حمايته من هذه الزيادات، التي بات غير قادر على تحملها، وتساءل كمال سي محمد: "كيف يتم اعتماد نفس التسعيرة بين المواطن البسيط وأصحاب سيارات تتجاوز قيمتها المليار سنتيم، القادرين على تسديد البنزين بسعره الحقيقي والذي يقارب في السوق الدولية 200 دينار جزائري"، محذرا من غياب العدالة الاجتماعية في مبدأ الدعم في الجزائر.
كاره2017/09/28 على 21:501
مصاصي لدماء البشر les vempires فقراء الكتب لا يسرقون واللصوص لا يقرأوون وقرارتكم بلا عقل ولا تفكير في شعب نفسه راضي جدا جدا لما يقدمه من تضحيات تجاه هذه الحكومة كالعبيد حتى توفرون لهم العيش السخي ورفاهي في شقق فخمة لباريس نعم الشعب أول شريك في هذه الجريمة المالية التي تذبح وتقتل قوت الشعب محرمين حتى لمن هم لم يرضوا وغفرهم الله بدعائهم لكي يصلح أحوال القطيع من الغنم الضالة بلا راعي تحرسوه الذئاب فعذرا لكم يا من هو مخلص ومؤمن فقد نستحق تسلط هذا البلاء نظرا لسلوكنا فاسد مع غش كنظام ومذكور في قرآن
جيلالي - فرندة تيارت2017/09/28 على 21:572
هذه المرة لن يتحرك الشعب الى الشارع للاحتجاج السلمي بسبب خوفه من القمع بل سيفضل الموت الجماعي في صمت و بالجوع لانه يؤمن بالمقولة : تعددت الاسباب و الموت واحدة فمن لم يمت بالسيف مات بغيره .
تلميذ البشير بوكثير2017/09/28 على 22:053
الله لاتربحكم ياناهبي أموال الشعب