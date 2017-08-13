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حجز ذهب ويورو لدى مسافر بمطار باتنة
أوقفت مصالح الجمارك بمطار مصطفى بن بولعيد الدولي بولاية باتنة، مسافرا عن تهمة حيازة مواد محظورة بعدما عثر بحوزته على كمية من المعدن الأصفر ومبلغ مالي من العملة الصعبة "اليورو" كان بصدد إدخالها بطريقة غير شرعية إلى البلاد.
وكان عناصر الجمارك حجزوا لدى المعني القادم من فرنسا كمية من الذهب ومبلغا ماليا يقدر بـ 3400 يورو خلال عملية مراقبة أمتعته.
وكانت مصالح الجمارك حررت محضرا للمعني وقدمته الأربعاء أمام النيابة المحلية لدى محكمة سريانة المختصة إقليميا.
02017/09/28 على 22:461
صح الموس وصل للعظم... حجز 3400 يورو قادمة من خارج الوطن يجب ان يعدم الجاني او ان تقطع يده اليسرى أو أن يصلب أو أن يشهر به في التلفزيون الوطني.. انها الخيانة الكبرى... الخرينة الوطنية اختلست بالفواتير الموزورة و ملايير العملة الصعبة ملكية العامة هربت تحت أعينهم و لم نسمع لهم همسا, شاطرين مع البسطاء من الناس فقط و الله لن تقوم لنا قائمة و كتبت علينا المعيشة الضنكة بأفعالنا و ظلمنا لأنفسنا و غيرنا... كان علي المسافر أن يصرح بماله في مكتب الجمارك الخاص قبل التوجه نحو التفتيش و باب المغادرة