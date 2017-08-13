حجز ذهب ويورو لدى مسافر بمطار باتنة

date 2017/09/28 views 887 comments 1
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icon-writer طاهر حليسي

أوقفت مصالح الجمارك بمطار مصطفى بن بولعيد الدولي بولاية باتنة، مسافرا عن تهمة حيازة مواد محظورة بعدما عثر بحوزته على كمية من المعدن الأصفر ومبلغ مالي من العملة الصعبة "اليورو" كان بصدد إدخالها بطريقة غير شرعية إلى البلاد.

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وكان عناصر الجمارك حجزوا لدى المعني القادم من فرنسا كمية من الذهب ومبلغا ماليا يقدر بـ 3400 يورو خلال عملية مراقبة أمتعته. 

وكانت مصالح الجمارك حررت محضرا للمعني وقدمته الأربعاء أمام النيابة المحلية لدى محكمة سريانة المختصة إقليميا.

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