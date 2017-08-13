إسباني يقود شبكة لتزوير العملة بتلمسان

تمكن، قبل يومين، عناصر الأمن الحضري الثاني بتلمسان، من تفكيك عصابة خطيرة مختصة في تزوير النقود، يقودها كهل في العقد الخامس من العمر يحمل الجنسية الإسبانية، حوّل المنزل الذي يقيم فيه على مستوى حي أوجليدة، إلى مطبعة لتزوير الأموال، مستعينا بكاميروني يتقن العملية، وشريك ثالث جزائري يبلغ من العمر 47 سنة، كانت مهمته تتمثل في ترويج الأوراق النقدية المزورة.

وكانت مصالح الأمن، قد تلقت معلومات، حول القضية، لتقوم بمباشرة التحقيقات التي قادت عناصرها إلى تحديد هوية المتورط الرئيسي، قبل أن تحصل على إذن بتفتيش منزله من وكيل الجمهورية، لدى محكمة تلمسان، لتقوم بعملية مداهمة الشقة، أين وجدت المتورطين الثلاثة، كما حجزت آلة ناسخة للأوراق النقدية وحواسيب ومساحيق خاصة تستعمل في التزوير ليتم توقيف المتورطين في القضية وتقديمهم أمام العدالة، في انتظار تعميق التحقيقات النيابية ومحاكمتهم.