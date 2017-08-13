إجلاء 12 عائلة بسكيكدة بعد أن غمرت المياه مساكنها

تدخلت ليلة الخميس، وحدة الحماية المدنية لمدينة سكيكدة لإجلاء 12 عائلة من مساكنهم بمنطقة الكافار القصديري بحي الزفزاف وسط المدينة، بعد تسرّب كميات من المياه الناجمة عن انكسار أنبوب ماء الشرب وإحداثها أضرارا كبيرة تعرضت لها العائلات حيث أتلفت المياه الأثاث والأغطية والأفرشة والأدوات الكهربائية، وتشققت بعض البنايات الهشة، حيث إن المياه أتلفت أيضا بضائع بمحل تجاري.

كما تم قطع التيار الكهربائي تجنبا لوقوع حوادث، أما الجزائرية للمياه فتدخلت وقطعت الماء عن الحي في انتظار إصلاح الأنبوب، وقد عادت العائلات إلى مساكنها صباحا، بعد أن قضوا ليلتهم في تجفيف الأرضيات من الماء.