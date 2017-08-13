عمليات البحث عن الرضيع "ساجد" تتواصل بسوق أهراس

استمرت إلى غاية الخميس ولليوم السادس على التوالي، جهود المواطنين وعناصر الحماية المدنية والدرك الوطني، في عملية البحث عن الرضيع المفقود ساجد محبوب بمنطقة واد الشارف الواقعة بين بلديتي بئر بوحوش وسدراته بولاية سوق اهراس، وسط حزن وحرقة كبيرة لعائلته ووالديه، الذين كانت نجاتهما رفقة أولادهما أشبه بالمعجزة، وذلك بفضل جهود سكان المنطقة وأعوان الحماية المدينة الذين أخرجوهم من السيارة بعد عناء كبير من الوادي الذي فاض بسبب الأمطار التي عمت المنطقة منذ ستة أيام.

وتتواصل وحتى الساعة كل هذه الأحداث وسط تذمر واستياء كبير من طرف سكان المنطقة وهذا لغياب المسؤولين المحليين الذين استمر غيابهم حسب ما قاله السكان بأن اهتمامهم وشغلهم الشاغل في هذه الأيام هو رواق المحليات القادمة، ليتواصل دعم وتضامن المواطنين بالمنطقة مع أعوان الحماية المدنية والدرك الوطني التي كانت قد سخرت كل الآليات والجهود من أجل العثور على الطفل ساجد، حيث وصلت فرق الدعم من الدرك الوطني مع مجموعة الكلاب المدربة أو ما يعرف بالسينو تقني من الوحدات المجاورة لبلدية سدراتة، لدعم عملية البحث عن الرضيع، إضافة إلى الاستعانة بعدد من الغطاسين من وحدات الدعم المجاورة لعناصر الحماية المدنية، بغية العثور على الرضيع في أقرب وقت ممكن ليبقى ثبات وتكاتف وتضامن وتعاون جهود عناصر الدرك الوطني وأعوان الحماية المدنية والسكان سيد الموقف.