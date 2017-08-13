دخلوا في إضراب لمدة شهر بسبب الاكتظاظ أساتذة ثانوية منتورى بأم البواقي يعودون إلى التدريس بعد اقتناء قاعات متحركة

بعد مرور 4 أسابيع كاملة على دخول أساتذة ثانوية الشريف منتوري بعين مليلة بولاية أم البواقي، في إضراب مفتوح عن العمل ورفضوا اللحاق بقاعات التدريس، احتجاجا منهم على ظروف التمدرس غير الملائمة من جهة، وتراكم المشاكل التي تعانى منها المؤسسة التربوية، مع مطلع كل موسم دراسى جديد..

حيث تقرر الخميس، التوقف عن الإضراب الذي شنه الأساتذة منذ أسابيع والعودة مجددا إلى قاعات التدريس، وذلك بعد تدخل السلطات المعنية وفي مقدمتها الوالي، الذي بادر وبصورة مستعجلة، في اقتناء 3 قاعات تدريس متحركة، حيث تم وضعها داخل الثانوية، كحل مؤقت لمواجهة حالة الاكتظاظ الذي تعانى منه المؤسسة التربوية، في انتظار بناء وتجهيز حجرات أخرى جديدة داخل الثانوية، لكونها لم تستفد من أشغال الترميم، منذ نشأتها سنة 1976.

وكان الأساتذة المحتجون قد دخلوا في إضراب مفتوح، منذ دخول الموسم الدراسي الجديد، نتيجة عدة أسباب اعتبروها مصيرية، أهمها بحسب شكواهم، التي تلقت "الشروق" نسخة منها، حالة الاكتظاظ وفوضى التسجيلات التي تمت – حسبهم - بطريقة عشوائية، حيث وصل العدد الإجمالي للتلاميذ الموجهين هذه السنة إلى الثانوية، ما يفوق 1100 تلميذ بزيادة 4 أفواج، بمعدل تراوح ما بين 48 و50 تلميذا في الحجرة، فيما لا تتعدى قدرة الاستيعاب لثانوية أكثر من 900 تلميذ كأقصى تقدير، الأمر الذي رفض من قبل الأساتذة جملة وتفصيلا، محملين من خلالها المسؤولية الكاملة على عاتق مديرية التربية للولاية التي أخلفت حسبهم بالوعود المتفق عليها الممضاة على محاضر رسمية تمت في السنة الماضية بين ممثلي نقابة الأساتذة ومديرة التربية سابقا، شملت عدة مطالب من ضمنها وضع حد لمشكلة الاكتظاظ والتحويلات والتسجيلات العشوائية التي تتخبط فيها المؤسسة منذ سنوات، غير أن الأمور بقيت كما هي بحسب هؤلاء.