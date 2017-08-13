العطش يدفع تلاميذ ثانوية عمارة علي بأوقاس ببجاية إلى الإضراب

بعد ثلاثة أسابيع عن الدخول المدرسي الجديد، دخل تلاميذ ثانوية عمارة علي بأوقاس في بجاية في إضراب مفتوح عن الدراسة، تنديدا بأزمة المياه الصالحة للشرب التي تعاني منها مؤسستهم التربوية والتعليمية، حيث أشار المتمدرسون إلى أن العطش يلاحقهم طوال اليوم في ظل غياب قطرة ماء بحنفيات الثانوية المذكورة، ورغم تطمينات السلطات المحلية من أجل حل المشكل المطروح منذ قرابة ثلاثة أشهر إلا أن الإشكال لا يزال مطروحا، الأمر الذي دفع بالإدارة إلى تزويد الثانوية بمياه الصهاريج لكن ذلك لم يكن في ذوق التلاميذ الذين أبدوا تخوفهم من نوعية هذه المياه.

كما طرح التلاميذ المضربون مشكل غياب النقل المدرسي خاصة بالنسبة إلى القاطنين بالقرى البعيدة والبلديات المجاورة علما أن تلاميذ هذه الثانوية يغادرون مقاعد الدراسة خلال الفترة المسائية في الساعة الخامسة والنصف الأمر الذي أثار استياء العديد منهم جراء أزمة النقل التي يصطدمون بها خلال الفترات المسائية في ظل غياب النقل المدرسي، وقد طالب التلاميذ المضربون بتدخل الجهات المعنية من أجل إيجاد الحلول اللازمة للمشاكل المرفوعة وذلك في أسرع وقت.