للمطالبة بربط سكناتهم بشبكة الصرف الصحي محتجون يغلقون مقر بلدية مكيرة في تيزي وزو

أقدم سكان قرية حرشاو، التابعة لبلدية مكيرة في تيزي وزو صباح الخميس، ولليوم الثاني على التوالي، على شل مقر بلديتهم لمطالبة السلطات المحلية بالالتفاتة إلى أحوالهم الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بربط سكناتهم بشبكة الصرف الصحي، وقال المحتجون الذين قاموا بغلق الباب الرئيسي للبلدية ومنع الموظفين والمنتخبين من الدخول، إن السلطات المحلية هي التي أرغمتهم على انتهاج هذا الأسلوب باعتبار أنهم أشعروها أكثر من مرة بهذه الإشكالية والانشغال، لكن لم يؤخذ بعين الاعتبار ما دفعهم إلى غلق مقر البلدية، آملين في تحقيق مطالبهم على أرض الواقع.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن سبب تأخر تجسيد هذا المشروع يعود أساسا إلى رفض سكان قرية مجاورة تمرير القنوات في أراضيهم هذا ما خلق نوعا من الاحتقان لدى المحتجين الذين ليس لهم وسيلة أخرى للضغط على السلطات المحلية سوى هذه - حسب ممثليهم - بعد أن نضب صبرهم.