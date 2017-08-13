إدارة مصنع "لافارج" للإسمنت بالمسيلة تنفي نيتها تسريح العمال

نفت إدارة مصنع لافارج للإسمنت في المسيلة، وجود خطة اجتماعية للحد من عدد العمال يجري إعدادها حاليا، وأوضحت إدارة المصنع المتواجد على تراب قرية الدبيل في حمام الضلعة شمال الولاية في بيان لها تحوز "الشروق" نسخة منه، أن الشركة تعد جزءا من نظام بيئي اجتماعي واقتصادي يتغير باستمرار وبشكل دوري.

ولهذا فمن الطبيعي تفكر الشركة وتتوقع وتتكيف وتتطور بمسؤولية من أجل تعزيز مكانتها والتأقلم مع التطور غير المسبوق للسوق، مع قدوم كم هائل من القدرات الإنتاجية الجديدة والتي من شأنها ـ حسب البيان ـ أن تجعل من سوق الاسمنت في الجزائر فائضا في الإنتاج ابتداء من العام الحالي.

وأكدت إدارة المصنع - حسب البيان الموقع من المدير كرسيتوف ريو- أن إدارة لافارج بالمسيلة تلتزم بمواصلة العمل بطريقة شفافة وباحترام جميع الشركاء، خاصة الهيئات التمثيلية للموظفين والتي تسهر معها الإدارة للحفاظ على الحوار المستمر والمسؤول لفائدة جميع الأطراف.

وكان المصنع المذكور قد شهد حسب ما تطرقت إليه "الشروق" في عدد سابق حالة من الغليان في صفوف عمال مؤسسة العربية للمناولة والأخبار المتداولة عن تسريح العشرات منهم، وهو ما دفع عمال الشركة الأم لافارج إلى التوقف عن العمل خشية ملاقاة نفس المصير، خاصة أنه تم خلال العام الجاري تسريح العشرات من العمال وفق مبدأ الذهاب الإرادي مع تعويضهم ماليا عن سنوات العمل.