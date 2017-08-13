يُخبّئ 1000 قارورة خمر بجانب محجرة لترويجها في سعيدة

حجز عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية سعيدة، أول أمس، نحو 1000 قارورة خمر، أوقفوا صاحبها البالغ من العمر 30 سنة، بتهمة جنحة الحيازة مع انعدام السجل التجاري.

وقائع القضية، حسب خلية الإعلام لأمن الولاية، تعود على إثر تلقي عناصر ذات الفرقة معلومات تفيد بوجود كمية من المشروبات مخبأة بالقرب من الطريق الثانوي لقرية عين الزرقاء بجانب المحجرة، على بعد كيلومترات عن مقر عاصمة الولاية. عناصر الفرقة تنقلت لعين المكان، حيث ضبطت شخصا على متن سيارة من نوع "ماروتي" بداخلها 1056 قارورة خمر في حالة تلبس، كان بصدد ترويجها بمدينة سعيدة.

وحسب المصدر، فإن الكمية المحجوزة سلمت لمصالح أملاك الدولة، وتم إنجاز إجراء قضائي ضد المشتبه فيه الذي قدم أمس، أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة سعيدة، للفصل في ملف قضيته، حسب المصدر الأمني.