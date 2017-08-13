العراق يفرض حظراً جوياً على إقليم كردستان

تتوقف حركة الطيران الدولي من إقليم كردستان العراق وإليه اعتباراً من الساعة السادسة مساء الجمعة بالتوقيت المحلي (15:00 بتوقيت غرينتش)، بعد أن فرضت الحكومة المركزية حظراً رداً على تصويت الإقليم على الاستقلال.

وعلقت كل شركات الطيران الأجنبية تقريباً رحلاتها إلى مطاري أربيل والسليمانية استجابة لإخطار من حكومة بغداد التي تسيطر على المجال الجوي للبلاد.

وأبقت شركتا لوفتهانزا والخطوط الجوية النمساوية فقط على رحلة واحدة على الأقل بعد موعد الحظر. لكن متحدثاً باسم مجموعة لوفتهانزا قال، صباح الجمعة، إن الشركة تدرس ما إذا كانت ستضطر لإلغاء الرحلات.

وتسير لوفتهانزا رحلة واحدة أسبوعياً إلى أربيل أيام السبت، بينما تسير الخطوط الجوية النمساوية التابعة لها رحلات يومية إلى المدينة.

والحظر لا يسري على الرحلات الداخلية من كردستان وإليها لذا من المتوقع أن يصل المسافرون إلى هناك عبر التوقف في الغالب في مطار بغداد الذي سيواجه ضغوطاً بسبب الرحلات الإضافية.

وقال طاهر عبد الله المدير العام لمطار السليمانية للصحفيين، الأربعاء، إن المطارين الكرديين يتعاملان مع ما بين 40 و50 في المائة من إجمالي الرحلات الدولية من وإلى العراق.

وكانت إجراءات السفر من مطار أربيل الدولي تجري بسلاسة، صباح الجمعة، دون أي علامات على وجود ارتباك.

ووافق أكراد العراق على الانفصال بأغلبية 90 في المائة في التصويت الذي أجري، الاثنين، وأغضب بغداد وحكومات أخرى تخشى أن يؤدي إلى تجدد الصراع في المنطقة.