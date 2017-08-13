توقيف عنصري دعم بتيزي وزو وتيارت القضاء على إرهابيين اثنين بجيجل وبجاية

قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الجمعة، على إرهابي خطير إثر كمين ببلدية الأمير عبد القادر، ولاية جيجل، وضبطت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة.

وذكر بيان زارة الدفاع الوطني أن مفرزة أخرى قضت إثر عملية بحث وتمشيط بدائرة القصر، ولاية بجاية يوم أمس على إرهابي آخر وضبطت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وثلاثة (03) مخازن ذخيرة مملوءة، وكشفت ودمرت ورشة لصناعة القنابل وقنبلتين (02) تقليديتي الصنع وعشرة (10) صواعق و(400) غرام من المواد المتفجرة وأغراض أخرى.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية في تيزي وزو وتيارت.

في حين أوقفت مفرزة أخرى شخصين (02) كان بحوزتهما بندقيتين ببسكرة، كما ضبط عناصر الأمن الوطني مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة بتمنراست و6 ومسدسا آليا بتيزي وزو.