صحيفة الإندبندنت: الحرب بين أمريكا وكوريا الشمالية أصبحت خطراً حقيقياً

حذرت صحيفة الإندبندنت البريطانية، الجمعة، من خطورة الخلاف الدائر حالياً بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية وتزايد احتمالات اندلاع حرب بينهما.

وتناولت الإندبندنت الملف في موضوع بعنوان، "مركز بحثي عريق يحذر: الحرب بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة أصبحت تهديداً حقيقياً".

وتقول الإندبندنت، إن مركز "المعهد الملكي المتحد للخدمات" وهو أحد مراكز البحث السياسي والعسكري العريقة في بريطانيا يحذر من تصاعد الصراع بين واشنطن وبيونغ يانغ.

وتوضح الصحيفة، أن المركز أشار إلى أن احتمالات قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ قرار لحسم الصراع أصبح يقترب بشكل كبير وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى مقتل الآلاف.

وتضيف الصحيفة، أن المركز حذر أيضاً من أن اندلاع الحرب يعني غزواً كاملاً لكوريا الشمالية وعمليات عسكرية برية وجوية وبحرية ممتدة وعميقة وستستغرق وقتاً طويلاً.

وأشارت الإندبندنت إلى أن المركز أكد أن بريطانيا لن يكون أمامها إلا بضع ساعات لاتخاذ قرار في حال أقدمت واشنطن أو بيونغ يانغ على شن الهجوم الأول.

ونشرت الصحيفة مقتطفاً من تقرير المركز تضمن، أن "الحرب أصبحت الآن خطراً حقيقياً بعد النجاحات المتوالية مؤخراً لكوريا الشمالية في برنامجها النووي العسكري والصاروخي وهو ما يعني أن الوقت لم يعد في صف الحل الدبلوماسي".