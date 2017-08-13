التحق بالجماعات المسلحة في 2002 إرهابي خطير يسلم نفسه بسكيكدة

سلم الإرهابي الخطير "ش. محمد" المدعو"يعقوب"، والذي كان ينشط كمسؤول عن مجموعة إرهابية، نفسه صباح الجمعة، للسلطات العسكرية بسكيكدة وبحوزته بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف وكمية من الذخيرة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي سلّم صباح اليوم 29 سبتمبر 2017 الإرهابي الخطير "ش. محمد" المدعو "يعقوب" نفسه للسلطات العسكرية بسكيكدة بإقليم الناحية العسكرية الخامسة وبحوزته بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف وكمية من الذخيرة"، علما أن "الإرهابي الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2002، كان ينشط كمسؤول عن مجموعة إرهابية".

وشددت وزارة الدفاع الوطني على أن هذه النتائج ''تؤكد مرة أخرى نجاعة مقاربة الجيش الوطني الشعبي في القضاء على ظاهرة الإرهاب والتصدي لكل محاولة تستهدف زعزعة استقرار بلادنا''.