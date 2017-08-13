قتل 22 شخصاً وجرح أكثر من 30 آخرين في حادث تدافع على جسر مشاة في محطة قطارات في مدينة مومباي الهندية، حسب تصريحات مسؤولين رسميين.
ووقع الحادث خلال ساعة الازدحام الصباحي في محطة الفيينستون، التي تربط بين اثنين من خطوط القطارات الرئيسية، كما نقل موقع قناة "بي بي سي عربي".
وأوضح مسؤولون، أن الازدحام الشديد وتدافع الناس للبحث عن مكان للاحتماء من الأمطار الموسمية كان وراء الحادث.
وقال المتحدث باسم سكك الحديد الهندية، رافيندرا بهاكار، لوكالة فرانس برس: "وقع الحادث عندما كانت أمطار شديدة تهطل على مومباي، ولجأ الركاب إلى الجسر للاحتماء من المطر. وقد انزلق بعض الأشخاص الذين كانوا في المقدمة وداس حشد ضخم عليهم أثناء التدافع للخروج من الجسر".
وأضاف "تأكد مقتل 22 شخصاً، 14 رجلاً وثمان نساء، وجرح نحو 32 مسافراً".
وقال أكاش كوتيجا، أحد الجرحى: "وصلت القطارات وأراد بعض الأشخاص الخروج من المحطة، لكن البعض (من الواقفين على الجسر) لم يفسحوا الطريق لهم، وعندما حاول بعضهم شق طريقه وقع حادث التدافع".
وأظهرت مقاطع فيديو صورت في الموقع بعض الركاب وهم يحاولون إنقاذ زملائهم وإجراء إسعافات أولية لإنقاذ بعض الضحايا بالضغط على صدورهم.
وقال أحد الشهود لفرانس برس: "وضعنا كل الجرحى في سيارات وفي شاحنات تابعة للشرطة وسيارات الإسعاف، وحاولنا نقلهم إلى المستشفى بأقصى سرعة ممكنة".
ويقول مراسل "بي بي سي" في مومباي، يوغيتا ليماي، إن الحادث يسلط الضوء ثانية على البنية التحتية لنظام النقل في مومباي، الذي عادة ما ينتقد لقِدَمه وعدم قدرته على استيعاب ملايين الناس الذين يستخدمون خدماته يومياً.
وكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تغريدة على موقع تويتر قائلاً: " تعازيّ القلبية العميقة لكل من فقدوا حياتهم بسبب هذا التدافع، ودعاؤنا للجرحى بالشفاء".
وأضاف أن وزير النقل بيوش غويال، في مومباي، "لمتابعة الوضع هناك وضمان تقديم كل المساعدات المطلوبة".
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22 قتيلاً في تدافع في محطة قطارات في الهند
وكالات - الشروق أونلاين
قتل 22 شخصاً وجرح أكثر من 30 آخرين في حادث تدافع على جسر مشاة في محطة قطارات في مدينة مومباي الهندية، حسب تصريحات مسؤولين رسميين.
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ووقع الحادث خلال ساعة الازدحام الصباحي في محطة الفيينستون، التي تربط بين اثنين من خطوط القطارات الرئيسية، كما نقل موقع قناة "بي بي سي عربي".
وأوضح مسؤولون، أن الازدحام الشديد وتدافع الناس للبحث عن مكان للاحتماء من الأمطار الموسمية كان وراء الحادث.
وقال المتحدث باسم سكك الحديد الهندية، رافيندرا بهاكار، لوكالة فرانس برس: "وقع الحادث عندما كانت أمطار شديدة تهطل على مومباي، ولجأ الركاب إلى الجسر للاحتماء من المطر. وقد انزلق بعض الأشخاص الذين كانوا في المقدمة وداس حشد ضخم عليهم أثناء التدافع للخروج من الجسر".
وأضاف "تأكد مقتل 22 شخصاً، 14 رجلاً وثمان نساء، وجرح نحو 32 مسافراً".
وقال أكاش كوتيجا، أحد الجرحى: "وصلت القطارات وأراد بعض الأشخاص الخروج من المحطة، لكن البعض (من الواقفين على الجسر) لم يفسحوا الطريق لهم، وعندما حاول بعضهم شق طريقه وقع حادث التدافع".
وأظهرت مقاطع فيديو صورت في الموقع بعض الركاب وهم يحاولون إنقاذ زملائهم وإجراء إسعافات أولية لإنقاذ بعض الضحايا بالضغط على صدورهم.
وقال أحد الشهود لفرانس برس: "وضعنا كل الجرحى في سيارات وفي شاحنات تابعة للشرطة وسيارات الإسعاف، وحاولنا نقلهم إلى المستشفى بأقصى سرعة ممكنة".
ويقول مراسل "بي بي سي" في مومباي، يوغيتا ليماي، إن الحادث يسلط الضوء ثانية على البنية التحتية لنظام النقل في مومباي، الذي عادة ما ينتقد لقِدَمه وعدم قدرته على استيعاب ملايين الناس الذين يستخدمون خدماته يومياً.
وكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تغريدة على موقع تويتر قائلاً: " تعازيّ القلبية العميقة لكل من فقدوا حياتهم بسبب هذا التدافع، ودعاؤنا للجرحى بالشفاء".
وأضاف أن وزير النقل بيوش غويال، في مومباي، "لمتابعة الوضع هناك وضمان تقديم كل المساعدات المطلوبة".