ضبط كمية من الكيف المعالج والأقراص المهلوسة توقيف 4 تجار مخدرات بعين تموشنت وبرج باجي مختار

وقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، الخميس، بعين تموشنت، وبرج باجي مختار، أربعة (04) تجار مخدرات وضبطت (07) كيلوغرام من الكيف المعالج و(4990) قرص مهلوس.

أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الجمعة، أنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، الخميس 28 سبتمبر 2017 بعين تموشنت، وبرج باجي مختار، أربعة (04) تجار مخدرات وضبطت (07) كيلوغرام من الكيف المعالج و(4990) قرص مهلوس، كما أوقفت مهربا كان على متن شاحنة مُحملة بـ(15552) وحدة من مختلف المشروبات بورقلة.

من جهة أخرىي أحبطت وحدات حرس الحدود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف، محاولات تهريب أزيد من (21528) لترا من الوقود.

في حين أحبط حرس السواحل بعنابة والقالة، وعين تموشنت، محاولات هجرة غير شرعية لـ (47) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.