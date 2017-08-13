أعلن النائب حسن عريبي والناشط رشيد نكاز، مساء الجمعة، أن سلطات ميانمار أوقفت رحلتهما نحو إقليم اراكان للتضامن مع المسلمين الروهينغيا على مستوى مطار بورما وطلبت منهما الرحيل.
وأكد حسن عريبي على صفحته عبر موقع "فايسبوك" أن "السلطة البوذية في ميانمار تمارس القرصنة على سفريتنا الإنسانية إلى إخواننا مسلمي روهينغا ببورما وسنحتفظ بحقنا في المتابعة القضائية الدولية".
وحسبه فإن سلطات ميانمار قررت ترحيل نكاز نحو ماليزيا، فيما ينتظر هو إذنا لدخول بنغلاداش بعد الحصول على تأشيرة.
فيديو
من جهته أكد نكاز، أنه سينظم وقفة احتجاجية أمام سفارة الجزائر بكوالالمبور، السبت، بعد طرده من بورما.
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ميانمار "تطرد" عريبي ونكاز
عبد الرزاق.ب
أعلن النائب حسن عريبي والناشط رشيد نكاز، مساء الجمعة، أن سلطات ميانمار أوقفت رحلتهما نحو إقليم اراكان للتضامن مع المسلمين الروهينغيا على مستوى مطار بورما وطلبت منهما الرحيل.
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وأكد حسن عريبي على صفحته عبر موقع "فايسبوك" أن "السلطة البوذية في ميانمار تمارس القرصنة على سفريتنا الإنسانية إلى إخواننا مسلمي روهينغا ببورما وسنحتفظ بحقنا في المتابعة القضائية الدولية".
وحسبه فإن سلطات ميانمار قررت ترحيل نكاز نحو ماليزيا، فيما ينتظر هو إذنا لدخول بنغلاداش بعد الحصول على تأشيرة.
فيديو
من جهته أكد نكاز، أنه سينظم وقفة احتجاجية أمام سفارة الجزائر بكوالالمبور، السبت، بعد طرده من بورما.