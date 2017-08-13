قايد صالح يفتش القوات البحرية

يقوم السبت الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بزيارة عمل وتفتيش إلى قيادة القوات البحرية.

حيث سسيشرف حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، خلال هذه الزيارة على تفتيش وتدشين السفينة كاسحة الألغام "الكاسح ــ 1"، ويعقد لقاء توجيهيا مع أفراد القوات البحرية.